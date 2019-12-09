أصالة وابنها
أصالة وابنها
Imageحياتنا

“شاهد” أحضان ساخنة بين ابنة عامر منيب وابن أصالة تشعل مواقع التواصل

كتب وطن
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة عقب تداول صور مثيرة لخالد الذهبي ابن الفنانة السورية نصري من طليقها المنتج المصري أيمن الذهبي، مع “مريم” ابنة الفنان المصري الراحل عامر منيب.

المثير للجدل في الصورة ظهور ابن “أصالة” وابنة عامر منيب، وهما يحتضان بعضهما، ما أثار تساؤلات عن طبيعة العلاقة بينهما.

وكتب ، تعليقا على الصورة، قائلاً:”أنا فخور بك جدًا يا أختي.. ليس لديك أدنى فكرة عن مدى إلهامك لنا جميعًا”.

وعلى الرغم من توضيح طبيعة العلاقة بأنهما أصدقاء إلا أن البعض اعترض على ظهورهما بهذه الحميمية وهما في أحضان بعض، خاصة أن تقاليد المجتمع المصري لا تسمح بذلك.

ولم يرد ابن أصالة على هذا النقد او يقوم بحذف الصورة.

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