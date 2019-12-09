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“أخي يجب عليك إطلاق النار”.. “شاهد” راقصة توقفت عن “هز وسطها” فأطلق عليها أحد الحضور الغاضبين النار!

كتب وطن
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تلقت رصاصة في وجهها خلال أدائها فقرة في زفاف ابنة أحد الزعماء القرويين بولاية أوتار براديش شمال غربي ، الأمر الذي استدعى نقلها على الفور إلى المستشفى بمنطقة كانبور.

وقال التلفزيون الهندي إن الراقصة هينا (22 عاما) أصيبت بطلق ناري من أحد الحضور الذي لم يعجبه توقفها قليلًا عن الرقص لأخذ استراحة قصيرة.

ولم تستجب هينا لمطالب بعض الحضور بالاستمرار في الرقص، الأمر الذي دفع الرجل لإطلاق النار صوب وجهها فجأة ليصيب فكها بشكل مباشر، بينما أصيب اثنان آخران من أقارب العريس. وألقي القبض على متهمين اثنين رئيسيين.

وفي مقطع طويل مدته دقيقة واحدة، سُمع رجل يبدو أنه في حالة سكر، يقول لهينا بعدما توقفت عن الرقص “سيتم إطلاق الرصاص”، ورجل آخر يقول “أخي، يجب عليك إطلاق النار”.

وذكرت تقارير محلية أن حالة هينا سرعان ما استقرت وبدأت تتماثل للشفاء.

وفي حادثة مماثلة، قُتلت راقصة حامل تبلغ من العمر 25 عامًا في إطلاق نار أصاب معدتها خلال حفل زفاف في باثيندا في البنجاب في عام 2016، كما تم الإبلاغ عن العديد من الحوادث في دلهي في العام الماضي.

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