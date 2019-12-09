تغريدة أثارت جنون ابن سلمان.. النظام السعودي يهدد شقيق شيخ قبيلة “عتيبة” المعتقل بالقتل إذا طالب بإطلاق سراح شقيقه

كشف الشيخ “عبدالرحمن بن جهجاه بن حميد”، شقيق شيخ قبيلة “عتيبة” المعتقل في السعودية “فيصل بن سلطان بن حميد”، عن تعرضه للتهديد بالقتل على خلفية مطالبته بإطلاق سراح شقيقه، مشيراً إلى أن السلطات السعودية تتجاهل طلباته لعقد لقاء معها.

ووجه “بن حميد”، في مقطع فيديو بثه حديثه لولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، قائلا إنه قدم عدة برقيات نداءً لإطلاق سراح أخيه “فيصل” المعتقل بسبب “موضوع تغريدة”.

وعرض الشيخ “عبدالرحمن”، أوراقا بجانبه للبرقيات التي أرسلها إلى الديوان الملكي، “ولكن مع الأسف الشديد لم أرَ أي إجابة، ولم أترك أي وسيلة حتى طرقتها”.

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الشيخ عبدالرحمن بن حميد (شقيق الأمير المعتقل تعسفياً #فيصل_بن_سلطان_بن_حميد) ينشر مقطع فيديو يناشد فيه الملك و ولي العهد للإفراج عن شقيقه، ويكشف عن تجاهل الديوان الملكي عدة خطابات أرسله للشأن ذاته، وعن تلقيه تهديدات بالقتل. pic.twitter.com/hLtQ1sLo0V — معتقلي الرأي (@m3takl) December 8, 2019

وأكد أنه “سبق أن هُددت بالقتل”، وعرض أوراقا تثبت تعرضه لتلك التهديدات بسبب مطالباته تلك، في وقت أكد ولاءه وقبيلته للقيادة السعودية منذ زمن الملك المؤسس “عبدالعزيز آل سعود”.

وكان حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة شؤون المعتقلين في السعودية، كشف أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن ظروف قاسية يعيشها شيخ قبيلة “العتيبة”، الذي اعتقلته سلطات المملكة بسبب اعتراضه على “هيئة الترفيه” وفعالياتها المتجاوزة لعادات المجتمع المحافظ.

وقال الحساب في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “تأكد لنا أن شيخ قبيلة عتيبة تم احتجازه في العزل الانفرادي منذ لحظة اعتقاله، والسلطات تمنع عنه جميع الاتصالات بعائلته”.

واعتقل الشيخ السعودي، رغم حذفه تغريدة دعا فيها إلى أن يكون الترفيه بطريقة منطقية ومقبولة من دون “المس بجوهر الدين والثوابت”.

ولاحقا، ناشد الناشط السعودي “محمد العتيبي” قبيلته للتحرك من أجل أميرهم، ونشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على “تويتر” معلقا عليه بالقول: “عيب علينا نفتخر بعتيبه وابن حميد في السجن، إن ما فزعنا وافتكيناه بتقعد لنا مسبة! للصالح والطالح”.

وقبيلة “العتيبة” من أكثر قبائل نجد عددا، وأوسعها بلادا، وأصولهم عدنانية من “قيس عيلان” من “هوازن”، وأكثر فروعها تسكن الحجاز وسفوحه الشرقية، وانحدارها إلى نجد في أواخر القرن الثاني عشر الهجري.

وجاء اعتقال الشيخ، ضمن 6 توقيفات من قبل السلطات السعودية، على خلفية انتقادات وجهوها لـ”هيئة الترفيه”، فيما حذر ناشطون من أن هذه الاعتقالات ربما لن تكون الأخيرة ضد منتقدي هيئة الترفيه ورئيسها “تركي آل الشيخ”.