“شاهد” ابن ملك البحرين يثير غضب القطريين بهذا الفيديو بعد فوز منتخب بلاده بكأس الخليج

تسبب نجل ملك البحرين ناصر بن حمد آل خليفة، في موجة غضب بأوساط النشطاء القطريين على تويتر بعد ظهوره في مقطع مصور علق فيه على فوز منتخب بلاده ببطولة كأس الخليج التي استضافتها قطر.

وفي الفيديو الذي بثه “آل خليفة” على صفحته الرسمية بتويتر ورصدته (وطن) أشاد بتتويج الأحمر بلقب كأس الخليج على حساب السعودية كما حيا الشعب السعودي والمملكة معتبرا الفوز مشترك متجاهلا في الوقت ذاته قطر وتعمد عدم الإشارة إليها في حديثه.

سود الله وجهك انت وابوك .. استضافنا منتخبكم و جماهيركم و اكرمناهم حتى كلامه شكر ما قلتها يالخمام #سلحك https://t.co/JAGLI62on2 — بندر مبارك آل شافي (@Bandaralshafi) December 8, 2019

الأمر الذي أغضب النشطاء القطريين مستنكرين عدم توجيهه الشكر لقطر (البلد المستضيف للبطولة) رغم الحفاوة التي أظهرتها الدوحة للجماهير البحرينية وتسليم الأمير تميم بنفسه الكأس للمنتخب البحريني.

وفازت البحرين على السعودية 1 / صفر في نهائي البطولة الخليجية اليوم السبت وحققت اللقب بعد خمسين عاماً من الأنتظار حيث تعتبر أول بطولة خليجية للبحرين.

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وثأرت البحرين لخسارتها من السعودية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية حين انهزمت بثنائية دون رد، لتسجل اسمها في سجل “أبطال الخليج”.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة تسليم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كأس البطولة للمنتخب البحريني والسلام على لاعبيه.