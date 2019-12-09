بعد السماح بالعلاقات غير الشرعية في فنادق المملكة.. ابن سلمان يتخذ هذا القرار الخاص بالمطاعم لجعل الاختلاط أكثر سهولة

لم يمضي الكثير على اتخاذ السلطات السعودية قرارا يسمح للرجال والنساء الأجانب بمشاركة غرف الفنادق فيما وصفته صحف بريطانية بأنه قرار يسهل العلاقات غير الشرعية، حتى خرج ابن سلمان بقرار جديد آخر خاص بالمطاعم لجعل الاختلاط أكثر سهولة بين الجنسين وتحقيق رؤية الانفتاح المزعومة.

وألغت السلطات السعودية شرط تخصيص المطاعم في المملكة مدخلا للعزاب وآخر للعوائل في إطار تغييرات اجتماعية واسعة تشهدها البلاد.

جاء ذلك في منشور لوزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، عبر موقع تويتر، مساء الأحد، بخصوص الاشتراطات الفنية الخاصة بأنشطة المطاعم في المملكة.

وأعلنت الوزارة “إلغاء اشتراط مدخل للعزاب (الرجال) ومدخل للعوائل (الأسر والنساء) في المطاعم”.

وعلى مدى عقود، لم تسمح القوانين في السعودية بالاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة، وكانت “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” هي الجهة الرسمية التي تشرف على تطبيق ذلك بصرامة.

لكن، خلال السنوات القليلة الماضية، اتخذت السعودية عدة تغييرات اجتماعية، أبرزها السماح بقيادة المرأة للسيارات، وافتتاح دور عرض سينمائية، وإقامة حفلات غنائية، ضمن رؤية يقودها ويدفع بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي نشرت صحيفة بريطانية تقريراً استعرضت فيه آخر قرارات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في إطار سياسة الانفتاح، وسلطت الضوء على القرار الأخير بالسماح للرجال والنساء الأجانب بمشاركة غرف الفنادق.

وعنونت صحيفة “الإندبندنت أون صنداي” تقرير، لكونراد دانكان، بـ: “سعياً منها لدعم القطاع السياحي .. السعودية تُسقط شرط (المحرم) عن النساء عند الإقامة في فنادقها”.

ولفت التقرير إلى أن المملكة أعلنت أنها “لن تطلب من السائحين القادمين إليها تقديم وثائق تُثبت زواجهم كي تسمح للرجال والنساء منهم بالإقامة معاً في غرفة واحدة في الفنادق”.

واعتبر الكاتب أن ذلك “محاولة من الرياض لجذب مزيد من السائحين، وتمهيد الطريق أمام غير المتزوجين للقدوم إلى المملكة الإسلامية المتشددة، التي تمنع العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج”.

وأشارت إلى أن القرار الأخير “يُيسّر للنساء اللواتي لا مَحرم لهن إجراءات حجز غرفة في الفنادق دون وجود رجال معهن حتى لو كنَّ من السعوديات”.