القطريون قابلوا السيئة بالحسنة.. “شاهد” هذا ما فعلته “قطر الصغيرة” مع جماهير البحرين في الدوحة ولاقى إشادة واسعة

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا أظهر لفتة قطرية طيبة تجاه الجماهير البحرينية في الدوحة، حازت شكر وإعجاب العديد من النشطاء.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع تخصيص السلطات القطرية وجبات طعام جاهزة مجانا للجماهير البحرينية بأحد القاعات حيث تنتظر هذه الجماهير اليوم، الأحد مباراة كأس الخليج النهائية والتي يخوضها منتخبهم ضد السعودية.

يامال العز يااهل قطر ..

وجبه للجماهير البحرينيه ..

وجبتنا مسوينها لكم على حطب سمر بدون سلندر الغاز علشان يكون طعمها اطيب ويامال العافيه اخواني في البحرين pic.twitter.com/EVZoyXnck8 — قـــطــر.🇶🇦.العـــز (@jassim_440) December 7, 2019

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، نظيره البحريني، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمعهما في نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي 24».

وصلت البحرين للمباراة النهائية للمرة الأولى، منذ استحداث نظام البطولة في نسخة 2004، وربما تكون النسخة الحالية بوابة الأحمر لمعانقة اللقب الأول في تاريخه.

أما المنتخب السعودي صاحب الألقاب الثلاثة، آخرها في نسخة 2003 بالكويت، ففي حال فوزه باللقب سيكون الأول بنظام البطولة (دور المجموعات)، وسيصبح ثاني أعلى المنتخبات التي حصدت اللقب بعد الكويت (10 ألقاب)، كما أنَّ الفوز سيكون تعويضًا عن الإخفاق في خليجي22 عندما نظمتها السعودية وخسر «الأخضر» النهائي على يد المنتخب القطري.

وإجمالًا التقى المنتخبان في بطولات الخليج 18 مرة تفوقت السعودية في 10 مرات والبحرين 4 مرات والتعادل كان حاضرًا في 4 مرات، سجل هجوم السعودية 31 هدفًا مقابل 18 هدفًا للبحرين.

وسيكون نهائي خليجي 24 الذي يقام الأحد هو الأول للبحرين والخامس للسعودية بعد 1974 و2009 و2010 و2014 وهي النهائيات الأربعة التي خسرها جميعًا المنتخب السعودي الذي لم يفز بأي لقب من ألقابه الثلاثة عبر بوابة المباريات النهائية؛ حيث إنه حقق ألقابه في نظام البطولة القديم عندما كانت تلعب بنظام دوري وليس مجموعات.