“شاهد” لحظة وصول السلطان قابوس إلى بلجيكا لإجراء فحوصات طبية

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة هبوط طائرة السلطان قابوس بن سعيد في العاصمة البلجيكية بروكسل لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

ولاقى الفيديو تفاعلا واسعا من قبل العُمانيين على تويتر، الذين دعوا لسلطانهم بالشفاء العاجل والعودة سالما من رحلته الطبية.

•.. #قابوس ..•

حفظكم الله في حلكم وترحالكم

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لحظة وصول الطائرات السلطانية فجر اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل

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حفظ الله حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في حله وترحاله وجعله ذخراً وفخراً للوطن العزيز وأبنائه البررة الأوفياء.

. pic.twitter.com/oiz4vVG7Lo — M.Zaabanoot (@zaabanoot) December 8, 2019

وكان ديوان البلاط السلطاني أصدر بياناً بشأن سفر السلطان قابوس بن سعيد إلى بلجيكا لأجراء فحوصات طبية.

هذا وكشفت تقرير عن أن مقر إقامة السلطان قابوس بن سعيد في بلجيكا سيكون في مدينة “لوفين” التي تُعدّ العاصمة القديمة في مقاطعة “فلاندرز” وهي أكبر مدينة جامعية، وتبعد حوالي 25 كم شرق العاصمة بروكسل، وهي ثامن أكبر مدينة بلجيكية ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة حسب إحصائيات 2018م.

وسيقيم السلطان في فندق الرابع (The Fourth) بمنطقة غروت ماركت وهو المكان الذي كان المقر الرئيسي للبنك المركزي، ويقع بجانب مسرح المدينة وكنيسة بيتر، ويعد من أحد أفضل الفنادق الموجودة في جمهورية بلجيكا،وفق ما نشرت “أثير”

كما يضم المبنى مطعم “تافلروند” للطباخ المشهور “وينتن دي بيبي” الذي حصل على جائزة “غوليت وميلاو” كأفضل طباخ شاب عام 2011.

ويعود تاريخ المبنى الذي يقع فيه الفندق إلى العام 1479م، لكن في العام 1817م تم هدم المبنى وأعيد بناؤه ليكون المسرح الخاص بالمدنية ويتسع لأكثر من ألف شخص.

وخلال الحرب العالمية الأولى، تم تفجير المبنى وأعيد بناؤه بعد الحرب في عام 1930 ليصبح المقر الرئيسي للبنك المركزي.