عبدالخالق عبدالله يُحرج “ابن زايد وابن سلمان والسيسي” بهذه التغريدة عن ملخص الأزمة الخليجية
تسببت تغريدة للأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تحدث فيها عما قال إنه ملخص الأزمة الخليجية جدلا واسعا بين متابعيه.
ودون “عبدالله” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”كل القصة وما فيها إن 4 دول قررت مقاطعة قطر قبل نحو سنتين وهذه الدول ال 4 تقرر الآن ان الوقت حان لانهاء مقاطعة قطر.”
تغريدة مستشار ابن زايد عرضته لسخرية وهجوم عنيف من قبل متابعيه، حيث لم يجدد مبررا لتراجع دولته الإمارات مع دول الحصار عن حصار قطر وخضوعهم في النهاية للمصالحة رغم أن الدوحة لم تنفذ الـ 13 شرطا المزعومين.
وأحرجه أحد النشطاء بقوله:”قطر برهنت انها كانت على الطريق الصحيح واصبحت لها وزنها في العالم العربي والإسلامي.”
فيما سخر آخر من سطحية مستشار ابن زايد مستغربا من طريقته في التفكير كونه أكاديمي ودكتور بالعلوم السياسية:”هذي كل القصة والله كثير عليك دكتور”
وكتب ثالث:”كل القصه ان هناك كانت مراهقه وفشلت، وبعد سنتين اتضح ان هذه المراهقه لم تثمر ولن تجني الارباح التي كانت يحلمون بها وجائت نتائجها عكسيه مردتده على الأربعة”
وأعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أن الحديث لم يدر عن المطالب الـ13 التعجيزية لعودة العلاقات مع الدوحة، وأن المفاوضات تبتعد عنها.
وقال الوزير القطري في تصريحات أول أمس الجمعة خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما، إن “هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية”.
وأضاف الوزير القطري “انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية”، وذلك في أول تصريح رسمي من الدوحة حول تطورات ملف المصالحة الخليجية.