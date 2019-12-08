ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
الهدهد

بعد دعوته لغزو قطر.. “رامبو الإمارات” ضاحي خلفان يبارك المصالحة: نتمنى أن تكون صادقة بين كل الأطراف

كتب خاص "وطن"
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أثارت تغريدات جديدة لنائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان عن الخليجية، جدلا واسعا بتويتر بسبب تغير نبرته وتأييده للصلح رغم مطالبته بغزو في بداية الأزمة.

وتمنى “خلفان” في تغريداته بتويتر أن تكون المصالحة صادقة بين كل الأطراف، حسب وصفه.

وتابع وفق ما رصدته (وطن) مهاجما قطر ولكن بنبرة هادئة مختلفة مختلفة:”التخلي عن جماعة الاخوان والتخلي عن تأييد المليشيات والمتمردين  مطلب على الجميع على قطر وغير قطر لكن قطر لأنها متورطة فعلا بدعمهم ترى انها هي المعنية.”

وقال ضاحي خلفان في تغريدة أخرى مباركا المصالحة الخليجية:”هذه السياسة اذا اقلعت عنها قطر وانتهجت سياسة الحكمة لا شك انها ستكون مقدرة في الوسط العربي الذي امسى يحمل الكثير من الانتقادات ضد قطر.”

وبدا في تغريدات خلفان تغيرا واضحا في لهجته الهجومية ضد قطر والتي باتت أقل حدة فيما وصفه ناشطون بأنه تراجع إماراتي عن مهاجمة قطر تزامنا مع اتجاه للصلح مع الدوحة.

وعرف عن ضاحي خلفان تغريداته المحرضة دائما ضد قطر وقادتها حتى أنه دعا في بداية الأزمة لغزو قطر عسكريا.

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