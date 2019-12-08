بعد دعوته لغزو قطر.. “رامبو الإمارات” ضاحي خلفان يبارك المصالحة: نتمنى أن تكون صادقة بين كل الأطراف

أثارت تغريدات جديدة لنائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان عن المصالحة الخليجية، جدلا واسعا بتويتر بسبب تغير نبرته وتأييده للصلح رغم مطالبته بغزو قطر في بداية الأزمة.

وتمنى “خلفان” في تغريداته بتويتر أن تكون المصالحة صادقة بين كل الأطراف، حسب وصفه.

نتمنى ان المصالحة تكون صادقة بين كل الأطراف…التخلي عن جماعة الاخوان والتخلي عن تأييد المليشيات والمتمردين مطلب على الجميع على قطر وغير قطر….لكن قطر لأنها متورطة فعلا بدعمهم ترى انها هي المعنية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 8, 2019

وتابع وفق ما رصدته (وطن) مهاجما قطر ولكن بنبرة هادئة مختلفة مختلفة:”التخلي عن جماعة الاخوان والتخلي عن تأييد المليشيات والمتمردين مطلب على الجميع على قطر وغير قطر لكن قطر لأنها متورطة فعلا بدعمهم ترى انها هي المعنية.”

وقال ضاحي خلفان في تغريدة أخرى مباركا المصالحة الخليجية:”هذه السياسة اذا اقلعت عنها قطر وانتهجت سياسة الحكمة لا شك انها ستكون مقدرة في الوسط العربي الذي امسى يحمل الكثير من الانتقادات ضد قطر.”

هذه السياسة اذا اقلعت عنها قطر وانتهجت سياسة الحكمة لا شك انها ستكون مقدرة في الوسط العربي الذي امسى يحمل الكثير من الانتقادات ضد قطر. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 8, 2019

وبدا في تغريدات خلفان تغيرا واضحا في لهجته الهجومية ضد قطر والتي باتت أقل حدة فيما وصفه ناشطون بأنه تراجع إماراتي عن مهاجمة قطر تزامنا مع اتجاه السعودية للصلح مع الدوحة.

وعرف عن ضاحي خلفان تغريداته المحرضة دائما ضد قطر وقادتها حتى أنه دعا في بداية الأزمة لغزو قطر عسكريا.