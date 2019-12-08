“شاهد” سلاح الجو السلطاني ينقذ عُمانيا من موت محقق بعدما حاصره السيل.. القادم أسوأ وتحذيرات شديدة للمواطنين

في رصد لأحدث تطورات المنخفض الجوي الذي تواجه السلطنة تشهد مناطق واسعة من سلطنة عمان اليوم، الأحد، حالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق بهطول غزير للأمطار عملت على تشكل السيول والفيضانات في عدد من المناطق.

وانتشر على نطاق واسع فيديو يظهر عملية انقاذ لمواطن بالرستاق من موت محقق نفذها الدفاع المدني وسلاح الجو السلطاني بعدما حاصر السيل المواطن في المنطقة.

كما تمكنت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الظاهرة من إنقاذ ٦ أشخاص إثر انجراف مركبتهم بوادي الخبيب بولاية ضنك وهم بصحة جيدة.

هذا ونظراً لاستمرار هطول الأمطار بغزارة وجريان مختلف الأودية، تُهيب شرطة عمان السلطانية بالجميع أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات المائية ومجاري الأودية وأماكن المجمعات الكهربائية، وفي حال الاحتياج لأي مساعدة التواصل مع أقرب مركز شرطة.

وتشير صور الأقمار الاصطناعية إلى تعمق تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على سلطنة عُمان خلال الساعات المقبلة وحتى ساعات الليل، على ولايات جنوب البلاد.

وأثرت الحالة الجوية منذ صباح اليوم على مناطق شمال البلاد شملت العاصمة مسقط، وتسببت الأمطار الغزيرة بتشكل السيول والفيضانات في عدد من مناطق، كما غمرت عدد من المنازل في ولاية عبري

ويُتوقع أن تستمر الحالة الجوية حتى ساعات ليل اليوم الأحد، وتبدأ تتلاشى تدريجيًا مع ساعات ليل الأحد/ الاثنين ويوم الاثنين، ويستمر تاثيرها على مناطق محدود من وسط وجنوب البلاد

وتنبه الأرصاد العمانية من غزارة الأمطار في بعض المناطق المترافقة بالرعود خاصة اليوم الأحد، ما قد يعمل على تشكل الفيضانات والسيول.