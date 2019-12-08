رفض انقلاب السيسي ومُنع من الخطابة.. “شاهد” جنازة مهيبة للداعية السلفي المصري فوزي السعيد تثير جنون النظام

تداول ناشطون بمواقع التواصل في مصر مقاطع مصورة أظهرت جنازة مهيبة شارك فيها أعداد غفيرة للشيخ السلفي المصري فوزي السعيد، الذي توفي اليوم، الأحد، إثر تدهور حالته الصحية عن عمر تجاوز السبعين عاما.

https://www.facebook.com/watch/?v=2517557708491661

وقالت صفحة (الشيخ فوزي السعيد) على فيسبوك “توفي الشيخ فوزي السعيد رحمة الله، والصلاة في مسجد حسن الشربتلي (شرقي القاهرة) بعد صلاة الظهر”.

وأوضحت أنه نقل، فجر الأحد، إلى مستشفي إثر تدهور صحته.

أترحم على الشيخ #فوزي_السعيد

من خيرة السلفيين العاملين

كان واعيا بالمقاصدمجيدا للقياس متمرسابالاستنباط

ممتلئابالفقه مكسوا بالسنةمتظللا بالسيرة

ناطقا بالحكمةنابضابالحق حافظابالسند

عاش لربه وإسلامه وإخوانه ونهجه

غير مبدل ولامتبدل

باذلا غيرمتبذل

غيورا غيرمتأقلم

سيفاغير مترخص — د . محمد الجوادي (@GwadyM) December 8, 2019

وتفاعل مغردون مع وفاة الشيخ فوزي السعيد (74 عاما) الذي يعد من كبار مشايخ السلفية بمصر.

توفي اليوم الصدّاع بالحق فضيلة الشيخ #فوزي_السعيد الذي كانت حياته لنصرة الشريعة ورفع راية السنة، أسكنه الله فسيح الجنة. صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد حسن الشربتلي بالقاهرة الجديدة. pic.twitter.com/rEwiJkrdXi — د. محمد الصغير (@drassagheer) December 8, 2019

كنا نشد الرحال من المنوفية-حيث درست الهندسة- إلى القاهرة لسماع خطبة الشيخ #فوزي_السعيد، وكان يجب أن نستيقظ مبكرا جدا لندرك مكانا في مسجد التوحيد الذي كان يزدحم ثم يزدحم كل ما حوله من الذين شدوا الرحال من أنحاء مصر.



وحين نخرج من المسجد نسمع المنادينhttps://t.co/MeKe15Tnh0 — محمد إلهامي (@melhamy) December 8, 2019

الشيوخ نوعان :

** علي جمعه و #فوزى_السعيد

رحمه الله الشيخ الجليل فوزي السعيد وأسكنه فسيح جناته ،، pic.twitter.com/aNmd1QrINX — جناب الكومندا المهم (@Excelance7) December 8, 2019

كما أنه مؤسس وخطيب سابق لمسجد “التوحيد” الشهير بشارع رمسيس، وسط القاهرة.

كتب عمار مطاوع (Ammar Metawa)



البقاء لله في الشيخ #فوزي_السعيد.. هأحكي حاجة عنه بأحكيها لأول مرة..

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بعد بيان الجيش في 3 يوليو، أول مجموعة تم اعتقالها كانوا 3 أشخاص، خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل وفوزي… https://t.co/phmWgHVbMG — غادة عبد السلام (@ArchGhada2008) December 8, 2019

والسعيد من أبرز المشاركين في اعتصام رابعة العدوية والنهضة بعد انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو 2013.

خالص العزاء فى وفاة الشيخ #فوزي_السعيد

وصلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس …

أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه ويسكنه فسيح جناته

اللهم آمين يارب العالمين pic.twitter.com/5FPx2ysPgI — د. أحمد عيسى المعصراوي (@elmasrw) December 8, 2019

وفي يوليو 2014، تم توقيف الشيخ فوزي السعيد، على ذمة قضية مرتبطة بدعمه للتحالف المؤيد لـ”مرسي”، قبل أن يخلى سبيله في 2016، وتم منعه من الخطابة.