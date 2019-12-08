رفض انقلاب السيسي ومُنع من الخطابة.. “شاهد” جنازة مهيبة للداعية السلفي المصري فوزي السعيد تثير جنون النظام

تداول ناشطون بمواقع التواصل في مصر مقاطع مصورة أظهرت جنازة مهيبة شارك فيها أعداد غفيرة للشيخ السلفي المصري فوزي السعيد، الذي توفي اليوم، الأحد، إثر تدهور حالته الصحية عن عمر تجاوز السبعين عاما.
وقالت صفحة (الشيخ فوزي السعيد) على فيسبوك “توفي الشيخ فوزي السعيد رحمة الله، والصلاة في مسجد حسن الشربتلي (شرقي القاهرة) بعد صلاة الظهر”.
وأوضحت أنه نقل، فجر الأحد، إلى مستشفي إثر تدهور صحته.
وتفاعل مغردون مع وفاة الشيخ فوزي السعيد (74 عاما) الذي يعد من كبار مشايخ السلفية بمصر.
كما أنه مؤسس وخطيب سابق لمسجد “التوحيد” الشهير بشارع رمسيس، وسط القاهرة.
والسعيد من أبرز المشاركين في اعتصام رابعة العدوية والنهضة بعد انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو 2013.
وفي يوليو 2014، تم توقيف الشيخ فوزي السعيد، على ذمة قضية مرتبطة بدعمه للتحالف المؤيد لـ”مرسي”، قبل أن يخلى سبيله في 2016، وتم منعه من الخطابة.