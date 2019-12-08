تحذير خطير للعُمانيين من الدعوات لتنظيم اعتصامات.. المتربّصون سيحوّلون “السلمية” إلى “فوضى وعصيان”

حذّر حساب عُماني شهير مختّص بكشف وفضح الإتهامات التي تُنشر ضدّ السلطنة، من الدعوة التي أطلقت عبر هاشتاغ #حان_وقت_الاعتصام؛ لتنفيذ اعتصامات في عُمان.

وأكد حساب “الشاهين” العُماني الشهير بـ”تويتر” أن ٨٠٪ من الحسابات المحرضة في وسم #حان_وقت_الاعتصام، حسابات منتحلة للهوية العمانية وتدار من خارج السلطنة.

ووجّه “الشاهين” رسالة تحذير للعُمانيين قائلاً: “لا تجعل من باب العاطفة والجهل و الاندفاع من نفسك أداة سيئة بيد الآخرين ليستغلونك لضرب مصالح بلدك واستقرارها في الجانب الأمني والاقتصادي”.

أخي المواطن

لا تجعل من باب العاطفة والجهل و الاندفاع من نفسك اداءة سيئة بيد الآخرين ليستغلونك لضرب مصالح بلدك واستقراراها في الجانب الأمني والاقتصادي

قرابة ٨٠٪ من الحسابات المحرضة في وسم #حان_وقت_الاعتصام هي حسابات منتحلة للهوية العمانية وتدار من خارج هذا البلد الطيب pic.twitter.com/B0qFyRhKk5 — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 8, 2019

وأضاف “الشاهين”: “في حين ادعاءها بسلمية الإعتصامات وإضافة الطابع الوطني المحب لبلده عليها فإنها وفي الوقت ذاته تمارس دورها الخبيث في إيجاد هوة وتعكف على توسيعها بين المواطن وقيادته ليسهل عليهم لاحقاً تحويلها من اعتصام سلمي الى غايتها الحقيقية من فوضى وعصيان عن طريق شراذمها وعملائها”.

كما أنها وفي حين ادعاءها بسلمية الاعتصامات و إضافة الطابع الوطني المحب لبلده عليها فانها وفي الوقت ذاته تمارس دورها الخبيث في إيجاد هوة وتعكف على توسيعها بين المواطن وقيادته ليسهل عليهم لاحقاً تحويلها من اعتصام سلمي الى غايتها الحقيقية من فوضى وعصيان عن طريق شراذمها وعملائها — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 8, 2019

وقال للعمانيين: “الصحافة المغرضة لن ترحمكم في هذا الشأن فهي تتربص بهذا الوطن الشامخ ليل نهار وتستأجر الإعلاميين و الصحفيين للقدح فيه بالاكاذيب حين عجزت عن إيجاد هفوة حقيقية على أرض الواقع”.

وتابع: “كونوا الدرع الذي يصد الخطر لا الخنجر الذي يطعن الظهر مهما علت أصوات المحرضين من حولكم وحاولت اقناعكم بمخالفة القواعد والآداب والنظام العام والقانون عن طريق سعيها المسيس لتشويه صورة أداء مؤسسات الدولة ورجالها “.

الصحافة المغرضة لن ترحمكم في هذا الشأن فهي تتربص بهذا الوطن الشامخ ليل نهار وتستأجر الإعلاميين و الصحفيين للقدح فيه بالاكاذيب حين عجزت عن إيجاد هفوة حقيقية على أرض الواقع

كونوا الدرع الذي يصد الخطر لا الخنجر الذي يطعن الظهر

مهما علت أصوات المحرضين من حولكم وحاولت اقناعكم،،،، — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 8, 2019

بمخالفة القواعد والآداب والنظام العام والقانون عن طريق سعيها المسيس لتشويه صورة أداء مؤسسات الدولة ورجالها

وتذكروا بأن الزرق وأبوابه بيد الله تعالى وليست بيد البشر،،

حفظ الله عمان شامخة رغم كيد كل حاقد وألبس مولانا المعظم ثوب الصحة والعافية وأعاده لنا بالسلامة معافى

الشاهين 🦅 — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) December 8, 2019

وكان نائب رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان سابقاً اسحاق بن سالم بن حمود السيابي اعتبر أن الدعوة لتنظيم اعتصام في السلطنة عبر هاشتاغ [#حان_وقت_الاعتصام]، ” فيها الكثير من الخبث والفجور والضلال”.

وقال “السيابي” في تغريدةٍ له بــ”تويتر” إنّ الدعوة للإعتصام “لا يقصد بها مصلحة الوطن ولا المواطن، وإنما لتحقيق مقاصد من في قلبه مرض ولؤم”.

وأضاف: “نعم، هناك مطالبات متعددة ومهمة لمختلف شرائح المجتمع، وحلها بحسب المتاح سيسعد الجميع”.

ووجّه حديثه للعمانيين قائلاً: “علينا جميعآ الإنتباه لما يحقق مصلحة الوطن وابنائه”.

#حان_وقت_الاعتصام دعوة فيها الكثير من الخبث والفجور والضلال.لا يقصد بها مصلحة الوطن ولا المواطن،وإنما لتحقيق مقاصد من في قلبه مرض ولؤم حاشاكم الله.نعم هناك مطالبات متعددة ومهمة لمختلف شرائح المجتمع،وحلها بحسب المتاح سيسعد الجميع.علينا جميعآ الإنتباه لما يحقق مصلحة الوطن وابنائه. — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) December 6, 2019

وأكد “السيابي” أن هناك الكثير من الباحثين عن العمل، “ومنهم من(ابنائي من حملة الماجستير والبكالريوس) ينتظرون فرصة العمل مثل غيرهم من ابناء بلادي، وهم متوكلين على الله للبحث عن الوظيفة. وكل ابناء عمان في مقام ابنائنا، وعلينا جميعآ عدم الإنسياق إلى مسارات لا يعلم اهدافها إلا الله “

نعم هناك الكثير من الباحثين عن العمل،ومنهم من(ابنائي من حملة الماجستير والبكالريوس)ينتظرون فرصة العمل مثل غيرهم من ابناء بلادي،وهم متوكلين على الله للبحث عن الوظيفة.وكل ابناء عمان في مقام ابنائنا،وعلينا جميعآ عدم الإنسياق إلى مسارات لا يعلم اهدافها إلا الله تعالى.دمتم جميعآ بخير. — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) December 6, 2019

وجاء تداول هاشتاغ #حان_وقت_الاعتصام في سلطنة عمان إثر إستياء مواطنين نتيجة تسريح موظفين عمانيين في بعض الشركات .

ورآى مغرّدون عمانيون وحذّروا من أن بعض الجهات التي يعنيها إثارة الفتن والقلاقل في السلطنة، قد تستغل مطالب الباحثين عن عمل للعبث بأمن عُمان، داعين الى تحكيم العقل والمنطق.