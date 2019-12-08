الشيخ عوض القرني يدخل في “انتكاسة صحية” بعد جرعة الدواء المسموم.. حالته خطيرة وهذه التفاصيل

أكّد حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة أحوال المعتقلين في سجون السعودية دخول الدكتور عوض القرني في حالة “انتكاسة صحية” خطيرة بعد التسمم الدوائي الذي تعرض له الشهر الماضي نتيجة تعمّد إعطائه دواء خطأ في سجن الحاير.

ودون حساب “معتقلي الرأي” في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”الحرية للدكتور #عوض_القرني، الذي لا يزال في انتكاسة صحية بسبب جرعة دواء خاطئة أعطيت له في السجن”

الحرية للدكتور #عوض_القرني، الذي لا يزال في انتكاسة صحية بسبب جرعة دواء خاطئة أعطيت له في السجن، ما تسبب بدخوله المستشفى وتعطيل محاكمته الجائرة! pic.twitter.com/tMo6sANFPG — معتقلي الرأي (@m3takl) December 7, 2019

وتابع:”ما تسبب بدخوله المستشفى وتعطيل محاكمته الجائرة!”

وكان حساب “معتقلي الرأي” كشف في منتصف نوفمبر الماضي، عن تعرض الشيخ القرني لتسمم دوائي مشددا على أنّ تعمّد إعطاء الشيخ عوض جرعة دوائية خاطئة في سجن الحاير أمر يجب أن لا يمر من دون محاسبة.

واعتبر أن اعتقال الشيخ القرني في الأصل “جريمة كبرى”، متسائلاً: “فكيف بكل تلك الانتهاكات ضده وضد بقية معتقلي الرأي!؟”.

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وسبق أن طلبت النيابة العامة من المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة بما سمته القتل تعزيرا للداعية المعروف، إضافة إلى سلمان العودة وعلي العمري.

وتعتقل السعودية ما يناهز مئة شخصية، وتتكتم على الاعتقالات وأسبابها، بيد أن معلومات مسربة تفيد بتعرض العديد من المعتقلين لانتهاكات خطيرة تشمل التعذيب لحملهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها أو التخلي عن مواقفهم المنتقدة للسلطات.

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