إحصائية مرعبة عن أعداد المصابين بـ”الإيدز” في سلطنة عُمان تثير الجدل.. ووزارة الصحة ترد ببيان رسمي

تابعت وزارة الصحة في سلطنة عمان ما تم نشره في حساب موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فيما يتعلق بموضوع حالات الاصابة بمرض الايدز في السلطنة.

وكانت تريدة المركز الوطني للإحصاء أظهرت أن إجمالي عدد حالات الاصابة بمرض الايدز في السلطنة بعام 2018م قد بلغ 2927 حالة، وأن الزيادة السنوية قد بلغت 5.2% في عام 2018م مقارنة بعام 2017م.

يقصد بالحالات المسجلة لمرض الإيدز في السلطنة حتى نهاية عام 2018 https://t.co/woWetUCAvr — المركز الوطني للإحصاء والمعلومات – عُمان (@NCSIOman) December 4, 2019

وسادت حالة من الجدل بين العمانيين على تويتر بسبب هذه البيانات، وأرجعوا تفشي هذا المرض لعدة أسباب.

اكيد في ازدياد دكتوره شوفي الخوير وبقية الأماكن كيف حالتها وهذا غير عن التقارير اللي تنشر بين فترة وأخري بالقبض عن دور دعاره موجوده البلد .زادت العمالة الوافدة حتى البعض منهم تم اكتشاف حالات الأيدز هنا في عمان بينما تقارير البلد الآتى منه تبين انهم غير مصابين به .وغير سفر ربعنا☺️ https://t.co/MDf8BSU1mh — Fahad Al Baloushi (@Max700usa) December 4, 2019

لو كان الخبر يقول بان هناك ارتفاع بنسبة الاصابة بمرض #الإيدز في عمان واغلب المصابين من الفتيات العمانيات وكان الجو العام يشير بانه في الاغلب بسبب العلاقات الغير شرعية لهاؤلاء الفتيات …. هل بيكون ردهم نفس هذا الرد ؟ #بس_سؤال pic.twitter.com/ylMot5sJ4N — أُميم (@omaima_saleh) December 4, 2019

وعليه أوضحت الوزارة أن هذه الأرقام هي لعام 2017م وليست لعام 2018م وأنها تعبر عن أعداد الحالات التي تم تسجيل إصابتها بفيروس العوز المناعي المكتسب (الايدز) في وزارة الصحة منذ عام 1984 وحتى عام 2017، أي أن هذه الأعداد هي عبارة عن عدد تراكمي يشمل جميع السنوات السابقة.

وتوضح الاحصاءات أن 1597 حالة (حوالي 55%) منهم لا زالوا على قيد الحياة في عام 2017م وهذا يعتبر مؤشرا إيجابيا حيث أن معدلات البقاء على قيد الحياة هو دليل على فاعلية برامج العلاج من حيث إطالة أمد الحياة حيث أنه لا يوجد شفاء تام من هذا المرض كما هو معروف عالميا، وقد بلغ عدد المتعايشين الذين يتلقون العلاج حوالي 84% في نهاية عام 2018م.

هذا وبلغ عدد الحالات المسجلة بمرض الايدز 145 حالة فقط في عام 2018م مقارنة مع 150 حالة في عام 2017م، ولا توجد حالات مسجلة لعدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات والمصابين بمرض الايدز في عام 2017 بينما تم تسجيل حالة واحدة فقط في عام 2018.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع أهمية التأكد من صحة وكيفية صياغة ونقل المعلومة، وأن يتم الاعتماد على المصادر الموثوقة والرئيسية.