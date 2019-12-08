“دولته صغيرة ولكن كبيرة بأفعالها”.. أمير قطر يبعث برسالة إلى ترامب بعد هجوم الضابط السعودي وهذا ما جاء فيها

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خلفية الهجوم الذي نفذه طالب عسكري سعودي في قاعدة جوية بولاية فلوريدا.

وقالت وكالة “قناة” القطرية الرسمية، إن الشيخ تميم بعث ببرقية إلى ترامب “ضمنها تعازيه ومواساته في حادث إطلاق النار في القاعدة الجوية في ولاية فلوريدا، متمنيا… الشفاء العاجل للمصابين”.

كما تم توجيه برقيتين مماثلتين إلى ترامب من قبل نائب أمير قطر، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس وزراء البلاد، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وأعلنت السلطات الأمريكية، مساء الجمعة الماضي، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، مؤكدة لاحقا أن الهجوم نفذ على يد الطالب العسكري السعودي، محمد سعيد الشمراني، البالغ 21 عاما والذي تدرب هناك على قيادة الطيران في إطار برنامج ممول من قبل المملكة.