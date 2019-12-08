تزامنا مع المصالحة.. أمير قطر يبدأ بالخير ويفاجئ الجميع بقرار هام يخص مباراة السعودية والبحرين بنهائي كأس الخليج

فيما اعتبره ناشطون تحرك إيجابي من قطر تجاه المصالحة الخليجية التي بدأت تدخل مراحل رسمية، قال الديوان الأميري القطري، اليوم الأحد، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيحضر نهائي بطولة كأس الخليج 24.

وحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، “يشهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، ختام منافسات الرابعة والعشرين التي استضافتها العاصمة، إذ سيحضر المباراة النهائية التي ستجمع المنتخبين السعودي والبحريني”.

وأضافت الوكالة الرسمية أن “الأمير سيتوج الفائزين في المباراة التي ستقام في استاد عبد الله بن خليفة (نادي الدحيل الرياضي) مساء الأحد.

ويلتقي المنتخبان السعودي والبحريني بحثا عن التتويج باللقب الخليجي، إذ تسعى السعودية للفوز باللقب الرابع في تاريخها، فيما يطمح المنتخب البحريني إلى التتويج بأول لقب في سجله بالبطولة.

هذا وأعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، مشيرا إلى أن الحديث لم يدر عن المطالب الـ13 التعجيزية لعودة العلاقات مع الدوحة، وأن المفاوضات تبتعد عنها.

وقال الوزير القطري في تصريحات أول أمس الجمعة خلال كلمته في منتدى حوارات المتوسط المنعقد حاليا بالعاصمة الإيطالية روما، إن “هناك مباحثات مع الأشقاء في السعودية ونأمل أن تسفر عن نتائج إيجابية”.

وأضاف الوزير القطري “انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية”، وذلك في أول تصريح رسمي من الدوحة حول تطورات ملف المصالحة الخليجية.