“شاهد” هذا ما فعله ثوار ليبيا بطيار تابع لحفتر بعد إسقاط طائرته الإماراتية وأسره في مدينة الزاوية

أكد نشطاء ومدونون ليبيون أنه تم إسقاط طائرة تابعة لمليشيات حفتر بعد استهدافها من قبل قوات بركان الغضب في محور اليرموك.

وأضافوا أنه تم أسر قائدي الطائرة التابعة لحفتر والمشتراة بأموال الإمارات، بالقرب من مدينة الزاوية بعد نزولهما بالمظلات.

صور للطيار «عامر قجم» بعد القبض عليه أثر سقوط طائرته الاماراتية تبع حفتر في مدينة #الزاوية

هذا الطيار قصف كثيرا في المدن واحرق الأخضر واليابس والنهاية كيف كانت. #ليبيا_ستعود #سقطرا_منكوبه_تستغيث pic.twitter.com/ZEGzrZXT1b — مريم السقطري (@mAr6Q4) December 7, 2019

ونشر ناشطون صورا لأحد هاذين الطياريين ويدعى “عامر قجم” بعد القبض عليه، حيث ظهر الثوار يهينوه ويسخرون منه.

وعلى الصعيد الميداني شنت قوات بركان الغضب هجوماً على تمركزات ميليشيات حفتر متعددة الجنسيات في محوري الخلاطات ومحيط معسكر اليرموك بعد تمهيد من المدفعية الثقيلة وسرية الهاون التابعة لقوات العملية.

وفي تطور ميداني تمكنت قوات بركان الغضب أيضا من مقتل “سالم فرج الحاسي”، آمر السرية 207 صاعقة التابع لمليشيات حفتر مع أربعة من رفاقه إثر استهداف مدرعتهم بقذيفة موجهة من قبل قوات الجيش الليبي.

فيما استهدفت قوات حفتر مناطق سوق الجمعة التي يقطنها أكثر من 250 ألف نسمة بصواريخ جراد منذ صباح اليوم ، حتى الآن لا إصابات بين المدنيين.

كما تم تسريب عن أعداد القتلى بين قوات حفتر، وبحسب ما تم تداوله فقد تم تسريب إحصائيات من مستشفى السبيعة، والتي تجاوزت 30 قتيلا لقوات حفتر، والجرحى يفوقون 60 مصابا