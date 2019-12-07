مايا دياب ترقص
مايا دياب ترقص
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شاهد| “على وحدة ونصّ” .. مايا دياب “تهزّ الخصر” قرب الكعبة بفتوى تركي آل الشيخ!

كتب وطن
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تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعيّ، فيديو يُظهر أداء المغنيّة اللبنانية مايا دياب وصلة مع المطرب الشعبي المصري سعد الصغير في “موسم ”.

ومقطع فيديو الرقص من كواليس مسرحية “لوكاندة الاوباش”، التي شاركت مايا دياب بطولتها الى جانب ماجد المصري، وحسن الرداد، وحمدى الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، والتي تعرض في فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

وكانت مايا دياب كشفت عن اطلاقها اغنية جديدة “ربع ساعة” وهي احدى اغنيات المسرحية.

وتشهد فعاليات هيئة الترفيه التي تُنظم في مختلف مدن المملكة، مشاهد التعري والرقص والغناء في البلاد المحافظة طيلة العقود الماضية.

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