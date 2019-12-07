كاتب سعودي “شهم” يكشف سبب حبه لـ”العمانيين” وسلطانهم قابوس ويجلط المتطاولين: لا تلومنني
كشف الكاتب السعودي الشهير، سعود الفوزان، أحد كتاب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، عن سبب حبه الشديد لسلطنة عمان وشعبها وسلطانها قابوس بن سعيد، مشيراً إلى أن البعض يعاتبه على هذا الحب!
وفي تغريدة رصدتها “وطن” قال الفوزان البعض يلومني بحب العمانيين اولا الله ورسوله حبهم قبلي ثانيا هل تعلمون ان العمانيون هم من حمى جزيرتا العربية من البرتغال والفرس وهل تعلمون ان #قابوس هو من هزم الاتحاد السوفيتي في جزيرتنا العربية في ظفار/ وهل تعلمون ان العمانيون هم من نشر الاسلام بسفنهم بشرق اسيا/اذن لماذا تلومنني.
ولاقت تغريدة الفوزان تفاعلاً وإشادة كبيرة من قبل المعلقين بـ”حكمة السلطان قابوس” حسب ما رصدت “وطن”..
وغالباً ما يشيد الساسة والكتاب والمثقفين بسياسة السلطان قابوس وحكمته، حيث باتت مسقط عاصمة السلام في الشرق الأوسط، حيث تتوسط في حل الأزمة اليمنية إلى جانب الأزمة الخليجية بين دول الحصار وقطر.
وكان العقيد الأردني المتقاعد علاء عناسوة، خريج كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية، أكد على الدور الإيجابي الذي يقدمه سلطان عُمان قابوس بن سعيد، للعالم .
وقال الباحث والمهتم في الشؤون السياسية والعسكرية في تغريدةٍ له عبر تويتر: “يمتلك الحكمة والحنكة السياسية الفذة، سلطنة الإنجازات، صفر أزمات، عُمان تعتمد دبلوماسية الحياد وعدم الإنحياز فكسبت أحترام العالم، جهود السلطان قابوس بن سعيد تحولها إلى دولة عصرية حديثة، أسلوب نهج الحوار يجعل من “سويسرا الشرق” واحة للسلام ومرجع العالم للدبلوماسية”.