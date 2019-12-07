كاتب سعودي “شهم” يكشف سبب حبه لـ”العمانيين” وسلطانهم قابوس ويجلط المتطاولين: لا تلومنني

كشف الكاتب السعودي الشهير، سعود الفوزان، أحد كتاب صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، عن سبب حبه الشديد لسلطنة عمان وشعبها وسلطانها قابوس بن سعيد، مشيراً إلى أن البعض يعاتبه على هذا الحب!

وفي تغريدة رصدتها “وطن” قال الفوزان البعض يلومني بحب العمانيين اولا الله ورسوله حبهم قبلي ثانيا هل تعلمون ان العمانيون هم من حمى جزيرتا العربية من البرتغال والفرس وهل تعلمون ان #قابوس هو من هزم الاتحاد السوفيتي في جزيرتنا العربية في ظفار/ وهل تعلمون ان العمانيون هم من نشر الاسلام بسفنهم بشرق اسيا/اذن لماذا تلومنني.

البعض يلومني بحب العمانيين اولا الله ورسوله حبهم قبلي ثانيا هل تعلمون ان العمانيون هم من حمى جزيرتا العربية من البرتغال والفرس وهل تعلمون ان #قابوس هو من هزم الاتحاد السوفيتي في جزيرتنا العربية في ظفار/ وهل تعلمون ان العمانيون هم من نشر الاسلام بسفنهم بشرق اسيا/اذن لماذا تلومنني — سعود الفوزان (@saudfozan1) December 6, 2019

ولاقت تغريدة الفوزان تفاعلاً وإشادة كبيرة من قبل المعلقين بـ”حكمة السلطان قابوس” حسب ما رصدت “وطن”..

أهل عمان يتمتعون بخُلقٍ عالي ورفيع وقلوبٌ صافية نقيه ونفوس طاهره كريمه

الشَعب العماني لايزال يتمسك بعاداته وتقاليده ولايزال يتمتع بكرم الضيافه وحُسن الاستقبال

الشعب العماني بشوش اذا قابلته . كريمُ إذا صادفته . أمينٌ إذا عاملته . ودودٌ إذا عاشرته .

نعم إنهم العُمانيون الكرماء — سعيد منصـــــور العلـــــٰيو (@SAEEDM29500) December 7, 2019

العمانيون لهم الفضل علينا في شرق افريقيا عامة،لولاهم لما جاءت الإسلام إلينا ولربما لما كنت هنا أعلق بلسان الضاد واهتم بها وأهلها،نشروا الإسلام سلماً في بلدي أوغندا على يد التاجر أحمد بن إبراهيم وثقافتهم استقرت واندمجت في ثقافة بلادي بدءاً من اللباس وغيرها. حفظ الله بلادنا جميعاً — masembeabdul 🇺🇬🇸🇾🇪🇬🇦🇪🇴🇲 🇸🇦 🇦🇪🇺🇬 (@Mase_Abwooli) December 6, 2019

والعمانيين يكنوا لك كل الحب والتقدير أستاذ والله يحفظ ويوحد الامه الاسلاميه على الخير ويبعد عنهم الفتن تحياتنا لك استاذ — من بنات عمان الشامخه (@FRdVustA0TfO2fz) December 6, 2019

الفضل لله وحده عمان كانت قوة لايستهان بها في تلك الحقبه ولها تاريخ لاينكره الا جاهل ..جزيت خيرا على هذا الطرح الموفق وزادك الله رفعة وعلما — متعاطف (@SultanAhmed1132) December 7, 2019

عمان اهل الطيب و الكرم – و اهل العمان نحبهم كثيرا خاصة نحن في الامارت توجد صلاة قرابة كبيرة و نسب معاهم – هم طيبون خلقون محترمون و متواضعون جدا تكاد لا تفرق بين الغني و الفقير – هم اهل الكرم و عندهم اكرام الضيف شي كبير – لله درهم 🌺 — عبدالعزيز (@AA1111996) December 7, 2019

وغالباً ما يشيد الساسة والكتاب والمثقفين بسياسة السلطان قابوس وحكمته، حيث باتت مسقط عاصمة السلام في الشرق الأوسط، حيث تتوسط في حل الأزمة اليمنية إلى جانب الأزمة الخليجية بين دول الحصار وقطر.

وكان العقيد الأردني المتقاعد علاء عناسوة، خريج كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية، أكد على الدور الإيجابي الذي يقدمه سلطان عُمان قابوس بن سعيد، للعالم .

وقال الباحث والمهتم في الشؤون السياسية والعسكرية في تغريدةٍ له عبر تويتر: “يمتلك الحكمة والحنكة السياسية الفذة، سلطنة الإنجازات، صفر أزمات، عُمان تعتمد دبلوماسية الحياد وعدم الإنحياز فكسبت أحترام العالم، جهود السلطان قابوس بن سعيد تحولها إلى دولة عصرية حديثة، أسلوب نهج الحوار يجعل من “سويسرا الشرق” واحة للسلام ومرجع العالم للدبلوماسية”.