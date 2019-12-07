قلق كبير في الإمارات خشية نجاح المصالحة الثنائية بين قطر والسعودية برعاية سلطنة عُمان.. كاتب إماراتي كشف المستور

شن الكاتب الإماراتي المقرب من النظام ماجد الرئيسي، هجوما عنيفا على قطر خشية نجاح المصالحة الثنائية متهما إياها باتباع سياسة التودد إلى السعودية ومهاجمة الإمارات لضرب الحصار الجائر الذي يقوده محمد بن زايد.

وزعم “الرئيسي” في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) أن ما وصفه بـ أسلوب التودد إلى السعودية والضرب في الإمارات هو تكتيك وقتي من قطر تستخدمه بين فترة وأخرى وبالتزامن مع أي تحركات خفية وغير معلنة.

أسلوب التودد إلى السعودية و الضرب في الإمارات هو تكتيك وقتي من قطر تستخدمه بين فترة وأخرى وبالتزامن مع أي تحركات خفية وغير معلنة ، لكن التجارب أثبتت فشل هذا التكتيك ، فالنفاق لا يدوم وسرعان ما تسقط أقنعة أحفاد مسيلمة — ماجد الرئيسي 🇦🇪 (@majedalraeesi1) December 6, 2019

وتابع مزاعمه:”لكن التجارب أثبتت فشل هذا التكتيك، فالنفاق لا يدوم وسرعان ما تسقط أقنعة أحفاد مسيلمة”

هجوم الكاتب الإماراتي المقرب من النظام وفي هذا التوقيت تحديدا الذي تقود فيه سلطنة عمان مع الكويت مساعي حثيثة من نجاح أجل المصالحة الثنائية بين قطر والسعودية، كشف وفق محللين حالة القلق الكبير في قصور عيال زايد بسبب أنباء المصالحة التي لن تكون في صالح الإمارات بالتأكيد.

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من جانبه سخر المغرد القطري الشهير “بوغانم” من ماجد الرئيسي ورد عليه:” الظاهر حواجبك مأثره على عيونك وانت تقرأ، قطر قالت بشكل واضح نرحب بالحوار من اليوم الاول وحين ازيحت الشروط 13 رحبنا بالحوار”

الظاهر حواجبك مأثره على عيونك وانت تقرى

قطر قالت بشكل نرحب بالحوار من اليوم الاول

وحين ازيحت الشروط 13 رحبنا بالحوار

اما..اذا..كنت تقصد بحديثك بأن الامارات

مسيطره على القرار السياسي السعودي

فهذا..شأنكم ولا..يعنينا بشيء

مايهمنا هو ثبات الموقف القطري امامكم

فهمت يابوحواجب شبك..؟؟ https://t.co/OIfxRt3I12 — بوغانم (@hassanalishaq37) December 7, 2019

وتابع:”أما إذا كنت تقصد بحديثك أن الامارات مسيطرة على القرار السياسي السعودي فهذا شأنكم ولا يعنينا بشيء، ما يهمنا هو ثبات الموقف القطري أمامكم”

وكان الكاتب الشهير “ديفيد هيرست” كشف عن أن ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد سيبذل قصارى جهده لإفشال أي صفقة لمصالحة السعودية مع قطر، مشيراً إلى ان هذا الامر قدّ بدأ يظهر شيئاً فشيئاً.

وأطلق “بن زايد” المغرّد الإماراتي البذيء وسيء الصيت مجدداً للتعرّض لوالدة أمير قطر الشيخة موزا المسند والإساءة لها.

ونشر “المزروعي” عبر حسابه في “تويتر” سلسلة تغريداتٍ -تترّفع وطن عن نشرها- طعن فيها بشرف الشيخة موزا.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يخوض فيها البذيء “المزروعي” في أعراض القطريين، وخاصةً بحقّ والدة الأمير تميم بن حمد.

وقال “هيرست” إنه ليس من الواضح إذا كانت المبادرة الحالية لإنهاء الحصار ستنجح؛ فمحمد بن زايد بحاجة إلى الصراع لكي يصبح له نفوذ، ولن تكون له قيمة من دون السعودية، ومن دون محمد بن سلمان على وجه الخصوص.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.

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