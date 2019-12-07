فيديو| لحظة انطلاق موكب السلطان قابوس الى بلجيكا .. والعمانيون يدعون بعودته مُعافاً

تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، لموكب السلطان قابوس بن سعيد متوجها إلى المطار الخاص لسفره الى بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

الان الموكب السلطاني متوجها إلى المطار الخاص حفظ الله جلالة السلطان #قابوس في حله وترحاله ويعود للوطن سالماً معافى بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/CoepHp1EZQ — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) December 7, 2019

وكان ديوان البلاط السلطاني أصدر بياناً بشأن سفر السلطان قابوس بن سعيد اليوم السبت الى بلجيكا لأجراء فحوصات طبية.

وجاء في نصّ البيان: “بمشيئة الله تعالى وتوفيقه يغادر البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم وذلك هذا اليوم 10من ربيع الثاني 1441هـ الموافق 7 من ديسمبر2019م متوجها إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية والتي تستغرق فترة محدودة بإذن الله”.

🔴 بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني | السبت 7 ديسمبر 2019مhttps://t.co/rmIgmQNXBC pic.twitter.com/stEES7uYeb — OmanTV القناة العامة (@OmanTVGeneral) December 7, 2019

هذا وكشفت تقرير عن أن مقر إقامة السلطان قابوس بن سعيد في بلجيكا سيكون في مدينة “لوفين” التي تُعدّ العاصمة القديمة في مقاطعة “فلاندرز” وهي أكبر مدينة جامعية، وتبعد حوالي 25 كم شرق العاصمة بروكسل، وهي ثامن أكبر مدينة بلجيكية ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف نسمة حسب إحصائيات 2018م.

وسيقيم السلطان في فندق الرابع (The Fourth) بمنطقة غروت ماركت وهو المكان الذي كان المقر الرئيسي للبنك المركزي، ويقع بجانب مسرح المدينة وكنيسة بيتر، ويعد من أحد أفضل الفنادق الموجودة في جمهورية بلجيكا،وفق ما نشرت “أثير”

كما يضم المبنى مطعم “تافلروند” للطباخ المشهور “وينتن دي بيبي” الذي حصل على جائزة “غوليت وميلاو” كأفضل طباخ شاب عام 2011.

ويعود تاريخ المبنى الذي يقع فيه الفندق إلى العام 1479م، لكن في العام 1817م تم هدم المبنى وأعيد بناؤه ليكون المسرح الخاص بالمدنية ويتسع لأكثر من ألف شخص.

وخلال الحرب العالمية الأولى، تم تفجير المبنى وأعيد بناؤه بعد الحرب في عام 1930 ليصبح المقر الرئيسي للبنك المركزي.

ودعا العُمانيون بمواقع التواصل المولى عزّ وجلّ أنّ يمنّ على السلطان قابوس بوافر الصحة، وأن يحفظه في حله و ترحاله ويعود للسطلنة معافىً.

•.. #قابوس ..•

حفظكم الله في حلكم وترحالكم

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حفظ الله حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في حله وترحاله وجعله ذخراً وفخراً للوطن العزيز وأبنائه البررة الأوفياء.

🤲🏻🇴🇲🤲🏻 pic.twitter.com/hq6JHyx9Qa — M.Zaabanoot (@zaabanoot) December 7, 2019

رافقتك السلامة سيدي #قابوس

أحببناك في الله لانك كنت الانسان قبل السلطان ، وكنت العادل فوق كل ظالم ولانك احببت شعبك وحكمته بحب وسلام وأعطيته الأمن والأمان ، وكنت حكيم في سياستك ، محب لجيرانك فلا نملك سوى الدعاء لك بوافر الصحة والعافية وان تعود الى ارضك سالماً غانماً #قابوس pic.twitter.com/qAKcFBivcS — LAMEES ALKAABI🇮🇶لميس الكعبي (@LameesAlka3bi) December 7, 2019

تسافر مولاي وقلوبنا تسافر معك

اللهم نستودعك سلطاننا ووالدنا الغالي #قابوس ندعوك يا الله أن تمده بوافر الصحة والعافية

حفظك الله مولاي في حلك وترحالك❤#قابوس_اعادك_الله_سالما pic.twitter.com/LvnZsQ389L — ۩🇴🇲۩ @ جـلنآر @ ۩🇴🇲۩ (@Gulnar148) December 7, 2019

بلجيكا كوني له وطناً حنوناً،كوني له عُمان حتى يعود وياعافية الكون كوني لقابوس جسداً..اللهُم أحفظ لنّا السُلطاننا #قابوسَ وادم عليه الصحة والعافيه والعُمر المديد اللهُم هوّن عليه مرضه اللهم صُب على جسده عافيه لاتزول اللهُم يسرله علاجه وهوّن عليه مرضه.#ربنا_احفظ_لنا_جلالة_السلطان — ‏أمـلﺇلعُمـاني🇴🇲٩٧. (@a97lm) December 7, 2019

ينطبق علينا قول محمد بن الحسن النفري: ( كلما اتسعت الرؤية ، ضاقت العبارة )

فزيادة معرفتنا الحقة بجلالة السلطان وصفاته وما حققه لعُمان وشعبها سبباً لعدم قدرتنا في إيجاد كلمات من اللغة نصف بها هذا القائد كما يستحق ، فدعاؤنا له أن يعود لوطنه وشعبه معافا من كل سوء ومكروه . #قابوس pic.twitter.com/4rXKBwXB3s — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) December 7, 2019

اللهم هذا شعب يدعوك بقلب واحد فلا ترد دعاءهم وانت القائل وقولك الحق ادعوني استجب لكم

فيا الله ندعوك بكل اسم سمّيت به نفسك أن ترد من ملك قلوبنا وعقولنا بحبه سالما من كل داء اللهم آمين#قابوس pic.twitter.com/5oa7DLJ2sT — محمد العلوي (@mohamedalalawi8) December 7, 2019