شاهد| عرض أزياء نسائي يثير جدلاً واسعاً في سلطنة عُمان .. لهذا السبب

تسبب مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان لعرض أزياء نسائي في ولاية “البريمي”، بموجة جدل واسعة بين العُمانيين اللذين تباينت تعليقاتهم على المقطع.
وسبب الجدل والخلاف حول الفيديو وفق ما رصدت (وطن) من تعليقات النشطاء يرجع إلى كون لجنة التحكيم من الرجال كما ظهر بالمقطع.
ورأى ناشطون أن هذا المشهد دخيل على العُمانيين ولا يليق بعاداتهم وتقاليدهم المحافظة، حتى وإن كان فقرة ضمن احتفال بالعيد الوطني في أحد الدوائر الحكومية.
وأشار آخرون إلى أنه لو كان الحضور نسائي كان من الممكن أن يتقبله البعض مع مراعاة المعروض بما يتناسب مع أهل المحافظة.
وتساءل آخر عن الهدف من وراء هذه العروض ومن يقف ورائها.
فيما دافع فريق آخر وتوقع أن تكون هذه فعالية احتفال ومن ضمنها عرض أزياء ووجود حضور نسائي إلى جانب الرجال والدليل أن المصور ركز على زاوية واحدة.