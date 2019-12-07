شاهد| عرض أزياء نسائي يثير جدلاً واسعاً في سلطنة عُمان .. لهذا السبب

تسبب مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان لعرض أزياء نسائي في ولاية “البريمي”، بموجة جدل واسعة بين العُمانيين اللذين تباينت تعليقاتهم على المقطع.

وسبب الجدل والخلاف حول الفيديو وفق ما رصدت (وطن) من تعليقات النشطاء يرجع إلى كون لجنة التحكيم من الرجال كما ظهر بالمقطع.

قلنالكم الرجال أفهم عن الحريم حتى في تخصصاتهم، وهنا يثبت الرجل مهارته في تقييم الأزياء



بالتوفيق للحضور ولجنة التقييم والعارضات، مع تمنياتنا للفعالية بالنجاح الزاهر والمثمر pic.twitter.com/rEMcyTZr4y — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) December 7, 2019

ورأى ناشطون أن هذا المشهد دخيل على العُمانيين ولا يليق بعاداتهم وتقاليدهم المحافظة، حتى وإن كان فقرة ضمن احتفال بالعيد الوطني في أحد الدوائر الحكومية.

واضح هذا حفل العيد الوطني في احد وزارات او دوائر الحكومية بس اشوفه ما يليق بصراحه — Leader (@Leader_909) December 7, 2019

ما أعتقد إن رجال البريمي ولا حتى نسائها يرضون بهذه العروض الا اذا كانت نسائيه فقط

أما بهذه الصوره فهذا شي دخيل ومخزي — #نبضات_متفاءل (ѕυℓαιмαη αℓѕнαмѕι ) (@3aly_al4ary) December 7, 2019

وأشار آخرون إلى أنه لو كان الحضور نسائي كان من الممكن أن يتقبله البعض مع مراعاة المعروض بما يتناسب مع أهل المحافظة.

لو كان الحضور نسائي كان من الممكن أن يتقبلة البعض مع مراعاة المعروض بما يتناسب مع أهل المحافظة عموما لا حضور ولا معروض ولاشكرا — مطر العزيزي (@bosaeed77) December 7, 2019

الله المستعان الحضور رجال لو كان حضور نسائي فقط وين المبادئ للأسف لا تعليق — خليفه (@5lifh_52) December 7, 2019

جميل لو كانن أطفال والحضور نسائي وغير جميل بوجود الرجال والعارضات نساء كبار. ماعرف كيف البعض يتقبل هالمشهد. — محمد النعيمي‏ (@k92_m) December 7, 2019

وتساءل آخر عن الهدف من وراء هذه العروض ومن يقف ورائها.

أخي سلطان عندك فكرة هذا وين بالضبط؟ وما هو الهدف من تنظيم هذا العرض؟ يعني بصراحه كان يفترض أن لا يقبل هؤلاء الرجال أن يكون شهودًا على هذا الأمر الذي يتنافى مع ديننا وعاداتنا. ولكن نسأل الله السلامة. — نجاة الكلباني (@NKalbani) December 7, 2019

فيما دافع فريق آخر وتوقع أن تكون هذه فعالية احتفال ومن ضمنها عرض أزياء ووجود حضور نسائي إلى جانب الرجال والدليل أن المصور ركز على زاوية واحدة.