حادثة فلوريدا
حادثة فلوريدا
الهدهد

صحيفة تكشف تفاصيل مثيرة عن حادثة فلوريدا: اعتقال عدد من السعوديين بعد العملية هذا ما كانوا يفعلونه بالمكان

كتب وطن
0


كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن اعتقال 6 مواطنين سعوديين على خلفية إطلاق النار الذي نفذه الملازم السعودي محمد سعيد الشمراني، يوم أمس الجمعة، في القاعدة البحرية الجوية المرموقة في بينساكولا بولاية ، حيث كان يتدرب ليصبح طيارا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن اعتقال المواطنين السعوديين جاء لاستجوابهم على خلفية الحادثة، مؤكدة أن “من بين الموقوفين 3 شوهدوا وهم يصورون الحادثة، طبقا لشخص اطلع على المراحل الأولية للتحقيق”.

ولقي أمس الجمعة 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضا.

وأكدت البحرية الأمريكية في تغريدة لها على تويتر، مقتل مطلق الرصاص، بالإضافة إلى شخصين آخرين فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، بينما توفي أحد الأشخاص متأثرا بإصابته.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن مطلق النار داخل قاعدة “بينساكولا” الجوية، طالب الجنسية، كان يتدرب على الطيران في الولايات المتحدة.

وفي أول رد فعل سعودي، أصدر الملك سلمان، توجيهاته للأجهزة الأمنية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الملك سلمان اتصل به وقدم التعازي في ضحايا القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا، والمتهم فيها طالب سعودي.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

أعجبت برجولة “ابن سلمان”.. “شاهد” انجي خوري تشجع الأخضر…

الهدهد

كاتب سعودي “شهم” يكشف سبب حبه لـ”العمانيين” وسلطانهم قابوس…

الهدهد

“الأمور عال العال”.. تقرير سري رُفع لـ”ابن سلمان” يطمئنه…

الهدهد

دعاة ابن سلمان يطبلون للديوان الملكي ويفتون #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا وتويتر يوقف حسابه…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.