جريان كبير للأودية.. “شاهد” حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على سلطنة عمان وتحذير من السيول بسبب “منخفض الثجاج”

كشفت الأرصاد الجوية بسلطنة عُمان عن تأثر السلطنة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، بدأت بشكل محدود وضعيف يوم الخميس على السواحل الجنوبية للبلاد، واشتدت اليوم السبت لأمطار غزيرة وجريان للأودية مع تحذير من تشكل السيول بسبب “منخف الثجاج” الجوي.

ما شاء الله، جريان جيد للشعاب بجعلان بني بو علي هذه الأثناء مع هطول أمطار متفاوتة، الخير في توسع مستمر ان شاء الله لمعظم المحافظات

المقطع منقول#منخفض_الثجاج pic.twitter.com/8VuTnwbw0q — حارث السيفي (@_harith_hhhs) December 7, 2019

وتشتد الحالة وتتسع المساحة المتوقع تأثرها بالحالة الجوية اليوم وغاد، بشكل ملحوظ لتشمل مناطق واسعة من السلطنة بما في ذلك العاصمة مسقط، حيث تترافق بهطول أمطار غزيرة على اجزاء واسعة من البلاد، قد تعمل على تشكل الفيضانات والسيول.

ونبهت الأرصاد من غزارة الأمطار في بعض المناطق المترافقة بالرعود خاصة اليوم السبت وغدا الأحد، ما قد يعمل على تشكل الفيضانات والسيول.

وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التقرير رقم 3 عن الأخدود الذي يؤثر على السلطن، خلال الفترة المقبلة، حيث أكدت أن آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشير إلى استمرار احتمالية تأثر أجواء السلطنة بإخدود من منخفض جوي إلى يوم الثلاثاء المقبل.

اخر تحديث لصور الاقمار الاصطناعية وفي الواقع حاليا#منخفض_الثجاج

تبين انتشار السحب على ارجاء السلطنة

مما تعطي دلالة على تدفق الكتلة الرطبة في طبقات الجو

وفي الساعات القادمة سيزيد التدفق و ستتفاعل مع الاخدود

نتجهز للساعات القادمة بأذن الله pic.twitter.com/Jn5r2IChLY — (Bushakis) JASIMRASHID (@1jasim1sur1) December 7, 2019

وأضاف الهيئة في تقريرها أن الطقس سيكون غائم إلى غائم جزئياً مع فرص لهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً مصحوبة برياح نشطة وتساقط الحبات البرد مع جريان الأودية على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والبريمي والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار.

ان شاء الله الحاله الأولى متوقعه اليوم وغدا مع توقعات امطار متفرقه ع أغلب المحافظات تكون بين الخفيفه والمتوسطة والغزيره وهناك حاله اخرى تبدأ بالثلاثاء القادم ونسأل الله من واسع فضله وكرمه . اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ابو سعود الشامسي #منخفض_الثجاج #شبكة_الريح_للطقس pic.twitter.com/EXJeX9kc6h — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) December 7, 2019

العاصفة بافان

وعن حالة الطقس في بحر العرب، قالت الهيئة بأن تصنيف الحالة هو عاصفة مدارية “بافان” جنوب غرب بحر العرب، حيث توضح تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرار تواجد العاصفة المدارية غرب بحر العرب وتتجه نحو السواحل الصومالية على أن تضعف إلى منخفض مداري خلال 48 ساعة القادمة مع تدفق السحب على محافظتي ظفار والوسطى، دون وجود أي تأثيرات مباشرة على السلطنة.

رصد/ صورة جوية توضح تقدم التأثير الرئيسي للأخدود على السعودية والذي يتحرك نحو السلطنة مع جهة صورة توضح تكاثف السحب الممطرة أحيانا على معظم أجواء السلطنة كبداية فعلية للحالة #منخفض_الثجاج تنشط ليلا حتى غدا بإذن الله.. pic.twitter.com/LUzb2GnKFQ — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher88) December 7, 2019

ومن المحتمل أن يكون البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر العرب ويتراوح إرتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، ومتوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويتراوح بين متر ونصف إلى مترين.

رصد/ الآن 3:55 pm بعض الخلايا الغزيرة على أجزاء متفرقة من محافظات السلطنة تزداد نشاطا وقوة تدريجيا بإذن الله.. #منخفض_الثجاج pic.twitter.com/J906GZetcz — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher88) December 7, 2019

ودعت الهيئة العامة للطيران المدني المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية و عدم ارتياد البحر على سواحل محافظات ظفار والوسطى وجنوب الشرقية ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.