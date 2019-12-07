“شاهد” السعودية سكينة المشيخص نادمة على تفويت فرصة زيارة إسرائيل: تل أبيب لم تعد عدوا!

في تغريدة أثارت جدلا واسعا رحبت الكاتبة السعودية سكينة المشيخص، بسائح يهودي يزور الرياض حاليا معبرة في نفس الوقت عن ندمها لتفويت فرصة زيارة إسرائيل عندما وجهت لها دعوة رسمية بسبب ظروف خاصة طرأت لها في هذا التوقيت.

وشاركت “المشيخص” عبر حسابها الرسمي بتويتر صورة من حساب “إسرائيل بالعربية” التابع للخارجية الإسرائيلية على تويتر للمواطن اليهودي وهو يشارك بفاعليات موسم الرياض.

اهلاً و سهلاً به في #السعودية 🇸🇦

للأسف لمرتين خسرت زيارة #اسرائيل بسبب ظروف خاصة ، ربما في المستقبل أستطيع أن ازورها ..

قلتها سابقاً لم تعد #اسرائيل عدو و ظروف السياسة متغيرة .. https://t.co/tPTZqItJrJ — سكينة المشيخص (@sukinameshekhis) December 6, 2019

وعلقت مرحبة به وفق ما رصدته (وطن):”اهلاً و سهلاً به في السعودية”

وتابعت:”للأسف لمرتين خسرت زيارة اسرائيل بسبب ظروف خاصة، ربما في المستقبل أستطيع أن ازورها، قلتها سابقاً لم تعد اسرائيل عدو وظروف السياسة متغيرة”

وسبق أن ذكرت الصحفية السعودية في لقاء مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “مكان” في أغسطس الماضي، أنه ليس هناك أي عداء بين “إسرائيل” والسعودية.

وألقت الصحفية السعودية باللوم على القضية الفلسطينية في عدم وجود علاقات رسمية بين بلادها وإسرائيل، قائلةً: “إسرائيل ليست عدونا، ولا يوجد بين المملكة وإسرائيل مشكلة سياسية، بل هناك قطيعة سياسية بسبب تبني السعودية للقضية الفلسطينية”.

وقالت إن “إسرائيل لم تطلق على السعودية رصاصة واحدة، ولم تزرع خلية تجسسية في أراضينا كما فعلت إيران”.

واعتبرت أن هناك تطابقا بين مواقف اسرائيل ودول الخليج فيما يتعلّق بإيران.

وقالت الصحفية السعودية انها تعتقد أن دول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في القريب المنظور.

وأضافت أن “السلام مع إسرائيل ليس خسارة، بل هو مكسب للجميع”.