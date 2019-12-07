مي العيدان
مي العيدان
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“شاهد” الإعلامية الكويتية مي العيدان تسب صدام حسين على الهواء وتثير ضجة كبيرة: “فرحت لشنقه يوم العيد”

كتب خاص "وطن"
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تسببت الإعلامية الكويتية في موجة جدل كبيرة عقب تجديدها الهجوم على الراحل ، وسبه على الهواء بعد مدافعة متابعين عنه في التعليقات على برنامجها.

وقالت “العيدان” في مقطع الفيديو المتداول، إن الشعب الكويتي لا يخشى سيرته كما يظن البعض، خاصة وأنهم شاهدوا شنقه على يد الغزو الأمريكي عام 2006.

وأضافت: ”بدي أقول شيء لسيء الذكر هذا صدام حسين.. سيرته ما ترعبنا لإن إحنا فرحنا وشفنا شنقه، وإنت شخص كلك سيئات ما إلك حسنات“.

كما وصفت الإعلامية الكويتية صدام حسين بـ”بالجيفة” ما تسبب في هجوم عنيف عليها من قبل محبي الرئيس العراق الراحل”

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يذكر أن الجيش العراقي كان قد شن هجومًا على في 2 أغسطس 1990.

واستغرقت العملية العسكرية حينها يومين، والتي انتهت باستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية، وتشكيل حكومة صورية.

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