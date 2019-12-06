شاهد| “قال لي مش قادر”.. هنا الزاهد تشعل ضجة بكشفها ما جرى ليلة دخلتها مع زوجها!

أثارت الفنانة المصرية هنا الزاهد الجدل بتصريحاتها عن ليلة زفافها مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

جاء ذلك بعد ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي الخميس في برنامج “معكم منى الشاذلي” .

وقالت هنا إنّ زوجها أحمد قال لها يوم الزفاف أنه يريد أن ينام بسبب جلوسه لفترة طويلة على حمام السباحة بالفندق.

وتابعت: ” كنت باردة شوية يوم فرحي وكنت حاسة إني مش هتجوز ورايحة أي مناسبة عادية، ولكن اتوترت من لحظة ما لبست فستان الفرح”.

وذكرت: “لم أر يوم عدل من يوم جوازي”، مضيفةً: “أول ثلاثة أيام في شهر العسل كانت فترة جميلة، وقمنا بقضائها في جزر المالديف”.

وقالت: “شعرت باكتئاب شديد عقب أول شهر من زواجي، بسبب شعوري بالوحدة بدون والدتي، وشقيقاتي، ولم أعتد على هذا الهدوء، ولكن حاليا تعودت على حياتي الجديدة”.

وقالت: “رفضت إلقاء بوكيه الورد في الفرح وإعطائه لشقيقتي فرح وهي تكره أن يناديها أحد ” مدام هنا”.

ولفتت الى أن فستان الزفاف تعرض للقطع، مضيفةً: “كنت مبسوطة كثيراً يوم الفرح، وطلبت من إخواتي إنهم مينزلوش حاجة على السوشيال ميديا من الفرح إلا بعد ما يخلص”.

وقالت إنها فوجئت بكم كبير من المدعوين الذين لا تعرفهم في حفل الزفاف.

وأضافت أنّها أحيانا تدخل على موبايل أحمد فهمي وأقوم بتفتيشه للاطمئنان، ولكن حاليا قام بتغيير كلمة السر.