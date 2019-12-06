“شاهد” طعن طالب عُماني حتّى الموت في لندن .. وسفارة السلطنة تنشر أول تعليق

توفي طالب عماني إثر تعرضه للطعن حتى الموت من قبل أشخاص مجهولين في منطقة نايتسبريدج، بالقرب من متجر هارودز في العاصمة البريطانية لندن، مساء الخميس.

وقالت السفارة العُمانية في بريطانيا على حسابها بـ”تويتر” إن “حادث اعتداء مؤسف أودى بحياة الطالب العماني محمد بن عبدالله العريمي”.

وتقدّمت السفارة بأعمق التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد.

وأكدت السفارة أنّها تتابع عن كثب ملابسات الحادث مع السلطات البريطانية المختصة.

وقع حاث اعتداء مؤسف أودى بحياة الطالب العماني محمد بن عبدالله العريمي ، وببالغ الحزن والأسى تتقدم السفارة في لندن بأعمق التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد،

والسفارة تتابع عن كثب ملابسات الحادث مع السلطات البريطانية المختصة.

انا لله وانا اليه راجعون — OMAN EMBASSY, UK (@EmbassyOmanUk) December 6, 2019

بينما ذكرت شبكة BBC البريطانية أنّه تم العثور على الضحية فاقداً للوعي بالقرب من متجر “هارودز” الفاخر بعد منتصف الليل، على إثر استدعاء الشرطة بعج تقارير عن طعن.

موقع طعن الطالب العماني

وأضافت BBC أنه تم علاج “العريمي” من قبل المسعفين لكنهم أعلنوا وفاته في مكان الحادث.

ولفتت BBC الى إنه تمّ طعن ثلاثة أشخاص حتى الموت في العاصمة لندن خلال ما يزيد قليلاً عن 12 ساعة، أحدهم الطالب العُماني، فيما اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص مشتبه بهم.