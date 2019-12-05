تحت شعار “أهلا بالجميع في دوحة الجميع”.. “شاهد” هذا ما فعله لاعبو السعودية بغرفة تبديل الملابس بعد الفوز على قطر

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا أظهر لحظة احتفال لاعبي المنتخب السعودي داخل غرفة تبديل الملابس، بالفوز على منتخب قطر والصعود لنهائي كأس الخليج.

واللافت في المقطع ظهور شعار “أهلا بالجميع في دوحة الجميع” على جدران حائط غرفة تبديل الملابس، فيما اعتبره ناشطون لفتة طيبة من منظمي البطولة القطريين تجاه المتتخب السعودي رغم الخلاف السياسي الكبير بين الدولتين.

وظهر لاعبو الأخضر يغنون ويرقصون فرحين بالفوز والصعود للنهائي، ولم يحمل احتفالهم أي إساءة للعنابي أو دولة قطر سواء بالتصريح أو الإشارة.

فيما عبر ناشطون في تعليقاتهم على المقطع بتفاؤلهم بمصالحة ثنائية قريبة بين السعودية وقطر، حيث تجمع الرياضة ما تفرقه السياسة.. حسب وصفهم.

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وفي فوز صعب جدا تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24″، بهدف وحيد أحرزه في شباك نظيره القطري من غلطة لحارس العنابي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الدور نصف النهائي للبطولة.

ويدين المنتخب السعودي بالفضل في الفوز لنجمه عبد الله الحمدان الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز حجز منتخب السعودية مقعده في الدور النهائي لمواجهة منتخب البحرين فى المباراة النهائية المحدد لها الأحد المقبل باستاد خليفة الدولى.