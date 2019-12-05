حمد بن خليفة وحمد بن جاسم
حمد بن خليفة وحمد بن جاسم
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بأخلاق الكبار.. “شاهد” هذا ما فعله أمير قطر الوالد وحمد بن جاسم أثناء عزف النشيد الوطني السعودي

كتب خاص "وطن"
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أشاد ناشطون بموقف أمير الوالد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء السابق الشيخ ، اللذين ظهرا يقفان في المدرجات أثناء عزف السعودي قبل بداية مباراة والسعودية برغم الخلاف السياسي والحصار الجائر الذي تتزعمه مع الإمارات ضد .

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الشيخ خليفة وحمد بن جاسم وهما يقفان في المنصة الرئيسية بـ”استاد الجنوب” أثناء عزف النشيد الوطني السعودي، في لفتة نالت إشادة واسعة.

كما تداول النشطاء مقطعا آخرا لمدرجات الجماهير أظهرت أيضا وقوف كل الجماهير القطرية، أثناء عزف النشيد السعودي في لفتة طيبة تزامنا مع أنباء المصالحة القريبة بين قطر والسعودية.

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ويشهد استاد الجنوب الآن مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب السعودي أمام نظيره القطري، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي في نسخته الـ 24 التي تقام أحداثها في قطر.

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وتقدم المنتخب السعودي، ب الهدف الأول في مرمي عن طريق عبدالله الحمدان في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للمباراة.

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