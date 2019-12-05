بأخلاق الكبار.. “شاهد” هذا ما فعله أمير قطر الوالد وحمد بن جاسم أثناء عزف النشيد الوطني السعودي

أشاد ناشطون بموقف أمير قطر الوالد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم، اللذين ظهرا يقفان في المدرجات أثناء عزف النشيد الوطني السعودي قبل بداية مباراة قطر والسعودية برغم الخلاف السياسي والحصار الجائر الذي تتزعمه السعودية مع الإمارات ضد قطر.

وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الشيخ خليفة وحمد بن جاسم وهما يقفان في المنصة الرئيسية بـ”استاد الجنوب” أثناء عزف النشيد الوطني السعودي، في لفتة نالت إشادة واسعة.

صاحب السمو الأمير الوالد حفظه الله ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر في مباراة #قطر_السعوديه pic.twitter.com/OoVPSAunRT — ‏F B A | فهد بوزوير (@FahadBuzwair) December 5, 2019

كما تداول النشطاء مقطعا آخرا لمدرجات الجماهير أظهرت أيضا وقوف كل الجماهير القطرية، أثناء عزف النشيد السعودي في لفتة طيبة تزامنا مع أنباء المصالحة القريبة بين قطر والسعودية.

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🎥| وقوف الجمهور القطري أثناء عزف النشيد الوطني السعودي والتحية الكبيرة عند نهاية النشيد ..

👏#قطر_السعوديه pic.twitter.com/GKO2rbKuYX — نواف الآسيوي 🇸🇦 . (@football_l5) December 5, 2019

ويشهد استاد الجنوب الآن مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب السعودي أمام نظيره القطري، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج العربي في نسخته الـ 24 التي تقام أحداثها في قطر.

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وتقدم المنتخب السعودي، ب الهدف الأول في مرمي منتخب قطر عن طريق عبدالله الحمدان في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للمباراة.