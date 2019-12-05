تامي هيمبرو
تامي هيمبرو
حياتنا

بعد اختراق حسابها.. نشر فيديو إباحي لنجمة شهيرة مدته ساعة إلا ربع لترد:”أنت مقرف”

كتب وطن
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تسببت النجمة الشهيرة “تامي هيمبرو” في موجة جدل واسعة بعد تعرض حسابها الرسمي بانستجرام للقرصنة.

وقام الهاكر بنشر إباحي لها على صفحتها بعد اختراقها مدته 46 دقيقة، عبر حسابها، وهو ما سبب صدمة لمتابعيها.

وطلب الهاكر من متابعي النجمة الشهيرة، بالدخول الى رابط قام بنشره لكي يستطيعوا مشاهدة الفيديو الذي يحتوي على مشاهد جنسية، لكن النجمة “تامي” تمكنت من استرجاع صفحتها بعد ذلك.

ونشرت النجمة عبر صفحات السوشيال ميديا، بيانًا تؤكد فيه أن ما نشر ليس صادرًا عنها، ووجهت رسالة من سرقوا حسابها قائلة: لمن حاول سرقة صفحتي ليلة أمس ..انت مقرف!”.

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