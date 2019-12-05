شيخة قطرية ساخرة من مواجهة السعودية والبحرين: نهائي كوميدي وسخرية القدر “جزيرة الرتويت ضد معزبتها”

علقت الشيخة القطرية مريم آل ثاني على مباريات اليوم بالدور نص النهائي ببطولة كأس الخليج “خليجي24″، والتي انتهت بفوز البحرين على العراق والسعودية على قطر ليتأهل بذلك المنتخبين السعودي والبحريني إلى المباراة النهائية.

وعن هزيمة العنابي أمام الأخضر قالت “آل ثاني” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن) إن بعض اللاعبين قد انخفض مستوى أدائهم، مضيفة “وأعتقد يجب إعادة النظر في وجودهم كأساسيين”

حظ أوفر للعنابي . . بعض اللاعبين مستواهم نزل وأعتقد يجب إعادة النظر في وجودهم كأساسيين!

#خليجي24 #قطر_السعودية — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 5, 2019

بينما سخرت الشيخة القطرية من مباراة النهائي المرتقبة بسبب طبيعة العلاقة السياسية بين السعودية والبحرين وتبعية الأخيرة للأولى بشكل كامل كما هو معروف في الأوساط السياسية.

وكتبت ما نصه:”النهائي الكوميدي وسخرية القدر #جزيرة_الريتويت ضد معزبتها 😅”

وتأهل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر بفوزه الثمين 1 / صفر على نظيره القطري (العنابي) اليوم الخميس في مباراتهما بالمربع الذهبي للبطولة على استاد “الجنوب” في الدوحة.

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ويلتقي المنتخب السعودي نظيره البحريني في المباراة النهائية للبطولة يوم الأحد المقبل.

وأنهى المنتخب السعودي (الأخضر) الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله عبد الله الحمدان في الدقيقة 28 .

وفشل الفريقان في هز الشباك فيما تبقى من المباراة لينتهي اللقاء بالفوز الثمين للمنتخب السعودي.