“بناتي أمانة في رقبتكم”.. رسالة مؤثرة لصحفي معتقل هو وزوجته من داخل سجون السيسي تلقى تفاعلا واسعا

تفاعل ناشطون مصريون على مواقع التواصل بشكل كبير مع راسلة مؤثرة نقلها المحامي الحقوقي المصري خالد علي، عن الصحفي المعتقل حسن القباني، يطلب فيها رعاية طفلتيه الصغيرتين، حتى يخرج من محبسه هو وزوجته المعتقلة أيضا.

وقال خالد علي، الأربعاء، عبر حسابه على “الفيسبوك” في منشور رصدته (وطن): “النهاردة قابلت حسن القباني في نيابة أمن الدولة.”

النهاردة قابلت حسن القبانى فى نيابة أمن الدولةقالى عايز أحملك برسالة تقولها لكل الناس (بناتى أمانة فى رقبتكم، حافظوا عليهم لحد ما أخرج أنا وأمهم من السجن، وربنا يرفع عنا هذا الظلم). Posted by Khaled Ali on Wednesday, December 4, 2019

وتابع أن حسن حمله رسالة وأراد منه إبلاغها لكل الناس وجاء نصها: (بناتي أمانة في رقبتكم، حافظوا عليهم لحد ما أخرج أنا وأمهم من السجن، وربنا يرفع عنا هذا الظلم دا)”.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع رسالة خالد علي التي قالوا إنها تمثل قدرا عاليا من القهر والوجع، مطالبين بتقديم الدعم النفسي اللازم لنجلتي القباني.

ويوم الإثنين الماضي، احتفلت الطفلة همس القباني، التي أتمت عامها التاسع، بعيد ميلادها في غياب والدها ووالدتها للمرة الأولى، وذلك بعدما قضت أعياد ميلاد عدة بدون والدها، ولكن هذه المرة دون الأب والأم.

وتحت وسوم (#الحرية_لحسن_القباني) و(#الصحافة_مش_جريمة) و(#الاختفاء_القسري_جريمة)، رصد مغرودن معاناة الصحفي المعتقل وزوجته، مطالبين السلطات في مصر بالإفراج عنه.

وفي سبتمبر الماضي، أعادت قوات الأمن المصرية اعتقال القبانى أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، وسبق أن اعتُقل في يناير 2015، قبل إخلاء سبيله بتدابير احترازية في نوفمبر 2017.

وجاء اعتقال القباني بعد ثلاثة أشهر من اعتقال زوجته الصحفية آية علاء، التي تواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على خلفية دفاعها عن زوجها خلال فترة اعتقاله.

وبعد اختفاء دام 67 يوما، ظهر القباني، الثلاثاء قبل الماضي، في نيابة أمن الدولة العليا.