على الأرض التي حاصروها.. ثنائي الحصار السعودية والبحرين في نهائي خليجي 24 بالدوحة بعد فوز صعب على قطر

في فوز صعب جدا تأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم “خليجي 24″، بهدف وحيد أحرزه في شباك نظيره القطري من غلطة لحارس العنابي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في الدور نصف النهائي للبطولة.

ويدين المنتخب السعودي بالفضل في الفوز لنجمه عبد الله الحمدان الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز حجز منتخب السعودية مقعده في الدور النهائي لمواجهة منتخب البحرين فى المباراة النهائية المحدد لها الأحد المقبل باستاد خليفة الدولى.

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مباراة السعودية ضد قطر اليوم حملت رقم 22 فى تاريخ مواجهات السعودية وقطر ببطولة كأس الخليج.

وفي الشوط الثاني، قدم المنتخبان أداءً رائعًا من الناحية الهجومية حيث سنحت فرص خطيرة لمنتخب قطر تعامل معها الحارس فواز القرني بشكل رائع، بجانب أن الفرصة سنحت للسعودية لإضافة الهدف الثاني ولكن قائم الحارس القطري كان له رأي آخر.

ووقف الدفاع السعودي الحظ بقوة ضد هجمات المنتخب القطري، حتى تمكن الأخضر من الفوز بهدف دون رد.