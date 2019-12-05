اعلامي اماراتي
اعلامي اماراتي
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“شاهد” تصرف غريب من إعلامي إماراتي جن جنونه لهزيمة منتخب الإمارات أمام قطر يثير سخرية واسعة

كتب خاص "وطن"
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تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا أثار سخرية واسعة، للإعلامي الإماراتي الذي قام بتصرف غريب عقب الهزيمة الثقيلة التي مني بها المنتخب الإماراتي أمام ببطولة كأس الخليج.

وظهر “المحايس” في جديد وقد جن جنونه من الهزيمة حيث ظهر يخاطب نعله ويؤكد أن الهزيمة لم تؤثر على الإماراتيين ما جعله محط سخرية واسعة.

يشار على أن تقبيل الأحذية ومخاطبتها ليس بجديد على “المحايس” الذي أثار جدلا واسعا في مارس الماضي بظهوره وهو يقبل حذاء ولي عهد أبوظبي على الهواء مباشرة.

وقال الإعلامي في فيديو له تم تداوله على نطاق وايسع: “فرضنا مجرد فرضية، أن هذا نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ويلبس هذا النعال، تعرف أنا كمواطن إماراتي شو أسوّي (ماذا أفعل) أنا أقبل هذا النعال”، ثم وضع الحذاء فوق رأسه.

وأعرب النشطاء عن صدمتهم مما فعله الإعلامي أمام آلاف المشاهدين، واعتبر بعضهم أن هذا يمثل “الاستعباد” وينافي “الحرية”، فيما كال آخرون العديد من الإهانات للإعلامي الإماراتي.

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