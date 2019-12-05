“شاهد” تصرف غريب من إعلامي إماراتي جن جنونه لهزيمة منتخب الإمارات أمام قطر يثير سخرية واسعة

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا أثار سخرية واسعة، للإعلامي الإماراتي طارق المحياس الذي قام بتصرف غريب عقب الهزيمة الثقيلة التي مني بها المنتخب الإماراتي أمام قطر ببطولة كأس الخليج.

وظهر “المحايس” في فيديو جديد وقد جن جنونه من الهزيمة حيث ظهر يخاطب نعله ويؤكد أن الهزيمة لم تؤثر على الإماراتيين ما جعله محط سخرية واسعة.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..



اللهم اشفيه وعافيه .

لهذه الدرجة وصل به الحال؟؟!!!

اصابه الهوس والخرف وصار يكلم النعال؟؟!!!

صحيح أن دوام الحال من المحال …

😔

وربعه في الصحراء يبحثوا عن الجحال

ليثبتوا تاريخهم المدفون تحت الرمال

🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️😂 pic.twitter.com/o6p5vLBOGQ — Majid Yousuf (@darkn66ess) December 5, 2019

يشار على أن تقبيل الأحذية ومخاطبتها ليس بجديد على “المحايس” الذي أثار جدلا واسعا في مارس الماضي بظهوره وهو يقبل حذاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد على الهواء مباشرة.

وقال الإعلامي في فيديو له تم تداوله على نطاق وايسع: “فرضنا مجرد فرضية، أن هذا نعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ويلبس هذا النعال، تعرف أنا كمواطن إماراتي شو أسوّي (ماذا أفعل) أنا أقبل هذا النعال”، ثم وضع الحذاء فوق رأسه.

وأعرب النشطاء عن صدمتهم مما فعله الإعلامي أمام آلاف المشاهدين، واعتبر بعضهم أن هذا يمثل “الاستعباد” وينافي “الحرية”، فيما كال آخرون العديد من الإهانات للإعلامي الإماراتي.