محمد جعفر
محمد جعفر
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“شاهد” تصرف “صادم” لإعلامي كويتي على الهواء يشعل مواقع التواصل: “فعلها قبلي كثيرون”

كتب وطن
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تصرف صادم للإعلامي الكويتي محمد جعفر غضب النشطاء بمواقع التواصل، حيث ظهر يدخن على الهواء بعد هزيمة منتخب أمام في “خليجي24”.

وخلال الحلقة بدا ظاهراً على “جعفر” الغضب ، وخاصة بعد خسارة منتخب بلاده أمام البحرين ، في بطولة “خليجي24”.

وقال “جعفر” خلال برنامج “وسع صدرك” على شاشة قناة “الشاهد” الكويتية مبدياً رغبته في التدخين ، أن لا شيء يمنع ذلك. ولفت إلى أن تلفزيون الكويت يسمح بهذا .

وأضاف : النيكوتين يسري في دمي ، تقولون تعطي قدوة سيئاً، إيه أنا بعطي قدوة سيئة” ، وبالفعل أشعل سيجارة وبدأ بالتدخين خلال الحلقة .

وودع المنتخب الكويتي بطولة المقامة حاليًا على في قطر بعدما تكبد خسارته الثانية في دور المجموعات على يد المنتخب البحريني يوم الاثنين الماضي، بملعب خليفة الدولي.

الكويت كانت بحاجة للفوز لضمان التأهل، حيث حققت الفوز بنتيجة 1/3 في افتتاح البطولة أمام ، لكنها اصطدمت باستفاقة رائعة لمنتخب البحرين الذي تعادل في الافتتاح أمام 0/0 وخسر في اللقاء الثاني أمام السعودية.

وتمكن المنتخب العُماني من تكرار نتيجة قطر أمام الإمارات، وانتصر 2/4 هو الآخر، ليخطف ورقة الترشح إلى نصف النهائي بفارق هدف واحد عن سلطنة عمان التي سقطت أمام السعودية بثلاثة أهداف لهدف في نفس التوقيت.

وتقدم المنتخب البحريني على نظيره الكويتي بالهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حمل توقيع علي جعفر مدن من هجمة مرتدة نموذجية على الرواق الأيسر.

وفي الشوط الثاني اشتعلت أجواء المباراة بتسجيل يوسف ناصر السلمان لهدف من ركلة جزاء أحتسبت ضد جاسم الشيخ في الدقيقة 59، وبعد دقائق ألغى حكم المباراة هدفًا ليوسف ناصر بعد الرجوع إلى تقنية VAR بسبب دفع يوسف ناصر لمدافع البحرين قبل تلقيه للكرة العرضية من أحمد زنكي على حدود منطقة الجزاء.

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