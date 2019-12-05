“سامحوني إذا قصرت”.. تركي آل الشيخ يودع الجميع قبل مغادرته للعلاج بعد أن تمكن الورم من جسده

ودع تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي السعودي رئيس الهيئة العامة للترفيه، السعوديين طالباً منهم أن يسامحوه على ما فعله، قبيل مغادرته المملكة إلى الخارج لإجراء فحوصات طبية.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن مصادر وصفتها بالمقربة من آل الشيخ أن “الفحوصات الطبية التي سيخضع لها آل الشيخ تأتي لمتابعة نزيف متقطع وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع في منطقة قريبة من الغدة”.

وطمأنت هذه المصادر المقربة على صحة آل الشيخ، مشيرة إلى أنه “سيخضع للمتابعة والرعاية الطبية على يد فريق طبي أمريكي وأوروبي، متمنية له دوام الصحة والعافية والشفاء، والعودة إلى أرض الوطن لمواصلة نشاطه في إدارة هيئة الترفيه التي حققت نجاحات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة”.

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وقبيل مغادرته السعودية، كتب آل الشيخ تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”، غلفها بعبارات اعتذار رقيقة كشف فيها أن أقصى أمنياته أن يتأكد الجميع من أن “كل همي رضاكم وسعادتكم وأن كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في إثبات موهبته سامحوني إذا مقصر لكن اعرفو ان هدفي سعادتكم”.

اذا فيه شي اتمناه واتمنى تتاكدو منه اني كل همي رضاكم وسعادتكم وان كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في اثبات موهبته 🇸🇦🙏🏻❤️ سامحوني اذا مقصر لكن اعرفو ان هدفي سعادتكم ❤️❤️❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 4, 2019

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ولاقت تغريدة آل الشيخ ردود منتقدة لأفعاله وخاصة مع إطلاقه فعاليات الترفيه التي غيبت الشارع السعودي وأثارت جدلاً واسعاً تزامناً مع الاعتقالات التي طالت العلماء والدعاة والمفكرين السعوديين.

بدل الفلوس م اضيع ع المطربين والترفيه لو تكون تبرع لذوي الاحتياجات الخاصه وكبار السن ومرضى السرطان لكان شي يرضى الله ويرضي عباده اساساً سعادة الترفيه لحظه او ساعه وننساها اما الم المرضى ايام وسنين يعانون منه، الله يشفي كل مريض — شهد المعقل (@Shaadm12) December 4, 2019

انت في بداية إستلامك مهام هيئة الرياضة قلت بالعربي انا ماني فاضي للسعودة الآن

وفي هيئة الترفيه معظم الذين يقدمون للحفلات والمهرجانات أحانب مثل جورج قرداحي وعمرو اديب واغلب موظفي هيئة الترفيه أجانب والآن تقول همك ان كل سعودي ياخذ فرصته! أين إتاحة الفرصة للمواهب الوطنية؟ — محمد القحطاني (@wafe1393) December 4, 2019

لو تكملها معاليكم وتلتفت لحلقات تحفيظ القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة وتدعمها سواء كانت رجالية او نسائية . كما كان يفعلها الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمة الله عليه فهي معك في الدنيا والآخرة 🙏🏻 تحياتي — تركي الشرقاوي (@abualeen999) December 4, 2019