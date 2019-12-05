“النكد” مستمر في الإمارات بعد الهزيمة المذلة أمام قطر.. “شاهد” إماراتي ينهار ويبكي على الهواء ويدعو على اللاعبين

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر مقطعا مصورا حوى تسجيلا لمداخلة مواطن إماراتي عبر برنامج إذاعي، والذي انهار على الهواء ودخل في نوبة بكاء وهو يدعو على لاعبي منتخب قطر ويطالب بإقالة اتحاد الكرة الإماراتي، عقب الخسارة الكبيرة أمام المنتخب القطري برباعية ساحقة وخروج الإمارات من الدور الأول لبطولة كأس الخليج.

المداخلة التي سجلها مواطن إماراتي بهاتفه من راديو السيارة، قال فيها الشخص صاحب المداخلة إنه يطالب محمد بن زايد ومحمد بن راشد بالتدخل وإقالة اتحاد الكرة الإماراتي، مشيرا إلى أن رأيه من رأي نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان بأن هذا الجهاز لا يستحق تمثيل الإمارات.

مباراة قطر والامارات

مازالت مسببه عقده..؟؟ pic.twitter.com/UFU8rm0iUr — بوغانم (@hassanalishaq37) December 5, 2019

وفجأة انهمر المواطن الإماراتي في البكاء وأخذ في الدعاء على لاعبي المنتخب الذين “نكدوا على الشعب الإماراتي بأكمله” بحسب وصف المواطن ليقاطعه المذيع محاولا تهدئته.

وحقق منتخب قطر، الاثنين، الفوز على نظيره الإماراتي بربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي.

وأقيمت مباراة قطر والإمارات على أرضية ملعب استاد خليفة الدولي.

وافتتح أكرم حسن عفيفي لاعب منتخب قطر التسجيل في الدقيقة الـ 20 من عمر المباراة بعد خطأ كارثي من مدافع الإمارات وضع عفيفي في موقف انفراد ليسجل الهدف الأول.

وفي الدقيقة الـ 27 تحصل المنتخب القطري على ركلة جزاء، وقام أكرم عفيفي بتسديها في المرمي بنجاح.

وجاء رد منتخب الإمارات بعد 5 دقائق من ركلة الجزاء تحصل عليها الفريق وسجلها على أحمد مبخوت.

وتمكن حسن خالد الهيدوس لاعب منتخب قطر من تعزيز نتيجة فريقه بعد دربكة في دفاع الإمارات استغلها الهيدوس وأحرز الهدف الثالث.

وعاد علي أحمد مبخوت لاعب المنتخب الإماراتي وأحرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 77 من عمر المباراة.

وسجل بوعلام خوخي لاعب المنتخب القطري الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي للمباراة.