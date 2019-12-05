بعد هذا الفيديو المبكي.. #أوقفوا_تسريح_العمانيين يجتاح تويتر السلطنة ومطالبة جماعية بإقالة وزير القوى العاملة
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بموجة غضب واسعة عبر وسم “#أوقفوا_تسريح_العمانيين”، الذي اجتاح التريند العُماني بتويتر في وقت قليل عقب إعلان وزارة القوى العاملة تسريح أكثر من 2200 مواطن عماني من 18 شركة معظمها يعمل في مجال البناء.
وظهرت الأزمة بقوة بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع صوتي لشاب عُماني يشكو فيه من تعرضه للتسريح بين يوم وليلة وتعويضه براتب شهر واحد فقط بعد عمله لـ8 سنوات في الشركة المُسرّح منها.
ليختنق بعد ذلك ببكاء مرير يختلط بعبارات تعبر عن رغبته فقط في تقديم معيشة كريمة لذويه إذ قال “بدنا نعيش ونعيش ولادنا وأهالينا”، ليصبح هاشتاج #اوقفوا_تسريح_العمانيين الأعلى تداولًا بعد تدشينه بساعات قليلة.
الإعلامي العُماني عادل الكاسبي شارك في الوسم وغرد بقوله مستنكرا:”شركات تحصد ملايين الفوائد وتسرح مئات العُمانيين ، يجب إعادة النظر في قانون التعمين لعقود تنتهي بعد فترة وجيزة.”
بينما انضم الكاتب زكريا المحرمي للمطالبين بإقالة وزير القوى العاملة عبدالله بن ناصر البكري، وكتب مهاجما:”من المستفيد من بقاء هذا الشخص في منصبه بالرغم من كل المشاكل والإخفاقات التي أدت إلى أحداث ٢٠١١ وما تزال باقية وتتمدد”
وأرجع آخرون الأزمة إلى اهتمام القوى العاملة بالوافدين على حساب العُمانين.
وكتبت مغردة:”بح الصوت ..ورفعت المآذن ..وهلع شبابنا ..وانتشرت الجريمة ..وزاد الفراغ للشباب واياكم وفراغ الشباب ..الى متى التسريح مستمر ..والباحثين تكدسوا ..وقوارع الطرقات اكتظت بالمارة من العاطلين والباحثين والمسرحين ..ايها المسؤولون أتقوا الله في ابناء الوطن”
كما دعت ميس الفارسي عبر الوسم إلى استحداث قوانين عمل جديدة تُنصف الموظف العماني وتحفظ له حقوقه كاملةً.
وتابعت:”لكل مواطن على هذه الأرض حق على الأقل لأن يحظى بأمان وظيفي واستقرار اقتصادي.”
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المُسرحين العُمانيين أكدوا تعرضهم لأزمات مالية نتيجة التسريح قد تصل ببعضهم للقضاء ومن ثم السجن، كما أصبحت أزمات التسريح والبحث عن عمل قضايا يتحدث بها المواطنون يوميًا دون وجود حلول حكومية ناجعة تطفيء الغضب المتأجج يومًا بعد يوم.