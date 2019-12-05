بعد هذا الفيديو المبكي.. #أوقفوا_تسريح_العمانيين يجتاح تويتر السلطنة ومطالبة جماعية بإقالة وزير القوى العاملة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان بموجة غضب واسعة عبر وسم “#أوقفوا_تسريح_العمانيين”، الذي اجتاح التريند العُماني بتويتر في وقت قليل عقب إعلان وزارة القوى العاملة تسريح أكثر من 2200 مواطن عماني من 18 شركة معظمها يعمل في مجال البناء.

وظهرت الأزمة بقوة بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع صوتي لشاب عُماني يشكو فيه من تعرضه للتسريح بين يوم وليلة وتعويضه براتب شهر واحد فقط بعد عمله لـ8 سنوات في الشركة المُسرّح منها.

بكاء مواطن متأثرا بإنهاء خدماته من قبل اداراة الشركة التي يعمل فيها 8 سنوات



#اوقفوا_تسريح_العمانيين pic.twitter.com/SftAW11RbB — عُمان الحدث (@oman_event) December 5, 2019

ليختنق بعد ذلك ببكاء مرير يختلط بعبارات تعبر عن رغبته فقط في تقديم معيشة كريمة لذويه إذ قال “بدنا نعيش ونعيش ولادنا وأهالينا”، ليصبح هاشتاج #اوقفوا_تسريح_العمانيين الأعلى تداولًا بعد تدشينه بساعات قليلة.

الإعلامي العُماني عادل الكاسبي شارك في الوسم وغرد بقوله مستنكرا:”شركات تحصد ملايين الفوائد وتسرح مئات العُمانيين ، يجب إعادة النظر في قانون التعمين لعقود تنتهي بعد فترة وجيزة.”

شركات تحصد ملايين الفوائد وتسرح مئات العُمانيين ، يجب إعادة النظر في قانون التعمين لعقود تنتهي بعد فترة وجيزة.

#اوقفوا_تسريح_العمانيين pic.twitter.com/HRC0BjQkI3 — عادل الكاسبي (@adil_alkasbi) December 5, 2019

بينما انضم الكاتب زكريا المحرمي للمطالبين بإقالة وزير القوى العاملة عبدالله بن ناصر البكري، وكتب مهاجما:”من المستفيد من بقاء هذا الشخص في منصبه بالرغم من كل المشاكل والإخفاقات التي أدت إلى أحداث ٢٠١١ وما تزال باقية وتتمدد”

من المستفيد من بقاء هذا الشخص في منصبه بالرغم من كل المشاكل والإخفاقات التي أدت إلى أحداث ٢٠١١ وما تزال باقية وتتمدد https://t.co/tV9XqKm7D7 — زكريا المحرمي (@almuharrmi) December 5, 2019

وفقا لحكم المادة ١٥٢ من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، فإنني أطالب أعضاء المجلس التقدم بطلب مناقشة معالي وزير القوى العاملة بشأن قضية تسريح المواطنين العمانيين

بشكل عاجل وفوري

القضية لا تحتمل التأجيل.#أوقفوا_تسريح_العمانيين @ShuraCouncil_OM @maawali_k @manpowergov — يوسف الزدجالي (@springism414) December 4, 2019

وأرجع آخرون الأزمة إلى اهتمام القوى العاملة بالوافدين على حساب العُمانين.

لأن المواطن أولى بخيرات بلده ، وليس عبئا عليه .. #اوقفوا_تسريح_العمانيين ✋🏼 — عايدة عيسى الزدجالي (@3aidazad) December 4, 2019

وكتبت مغردة:”بح الصوت ..ورفعت المآذن ..وهلع شبابنا ..وانتشرت الجريمة ..وزاد الفراغ للشباب واياكم وفراغ الشباب ..الى متى التسريح مستمر ..والباحثين تكدسوا ..وقوارع الطرقات اكتظت بالمارة من العاطلين والباحثين والمسرحين ..ايها المسؤولون أتقوا الله في ابناء الوطن”

#اوقفوا_تسريح_العمانيين

بح الصوت ..ورفعت المآذن ..وهلع شبابنا ..وانتشرت الجريمة ..وزاد الفراغ للشباب واياكم وفراغ الشباب ..الى متى التسريح مستمر ..والباحثين تكدسوا ..وقوارع الطرقات اكتظت بالمارة من العاطلين والباحثين والمسرحين ..ايها المسؤولون أتقوا الله في ابناء الوطن 🤦🏻‍♀️ — أمل بنت عبدالرحمن الخروصي (@amalalkharusi) December 4, 2019

كما دعت ميس الفارسي عبر الوسم إلى استحداث قوانين عمل جديدة تُنصف الموظف العماني وتحفظ له حقوقه كاملةً.

لكل مواطن على هذه الأرض حق على الأقل لأن يحظى بأمان وظيفي واستقرار اقتصادي.



ومن أجل أن يتحقق ذلك، لابد من استحداث قوانين عمل جديدة تُنصف الموظف العماني وتحفظ له حقوقه كاملةً. #أوقفوا_تسريح_العمانيين — ميس الفارسي (@maismmm1) December 4, 2019

وتابعت:”لكل مواطن على هذه الأرض حق على الأقل لأن يحظى بأمان وظيفي واستقرار اقتصادي.”

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المُسرحين العُمانيين أكدوا تعرضهم لأزمات مالية نتيجة التسريح قد تصل ببعضهم للقضاء ومن ثم السجن، كما أصبحت أزمات التسريح والبحث عن عمل قضايا يتحدث بها المواطنون يوميًا دون وجود حلول حكومية ناجعة تطفيء الغضب المتأجج يومًا بعد يوم.