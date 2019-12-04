بكل وقاحة وقلة أدب.. “شاهد” وزير تموين السيسي يسخر من فقراء شعبه بمؤتمر حضره الأثرياء والمستثمرين

شن ناشطون بمواقع التواصل في مصر هجوما عنيفا على وزير التموين المصري علي مصيلحي، بعد انتشار كلمة من أحد المؤتمرات اعتبرت إساءة وإهانة بالغة للمواطنين المعنيين بالدعم في الدولة.
وبلغة ساخرة ظهر “مصيلحي” وهو ينتقد الحاصلين على الدعم الحكومي من المواد التموينية قائلا:”أنا مش عايز الزيت ده.. أنا عايز زيت بيور.. سيلا مش عارف إيه.. إنت جاي تاخدلي الدعم وبتتأمر”
لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل لاقى مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الوزير المصري، انتشارا على على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مغردون عن غضبهم مما اعتبروه “سخرية” من الفقراء الذين يحصلون على دعم حكومي.
وعقد ناشطون مقارنة بين تصريحات وزير التموين بحكومة هشام قنديل قبل انقلاب السيسي في 2013 باسم عودة الذي كان دائما ما يؤكد أن صحة المواطن المصري أهم من أي شيء وكان يصوف بوزير الغلابة، وبين تصريحات مصيلحي التي فجرت غضب المصريين.
ووزارة التموين المصرية مسؤولة عن برنامج دعم الغذاء وهو برنامج ضخم يستفيد منه ملايين المصريين.
وتستفيد الأسر المصرية الفقيرة من دعم غذائي في صورة منتجات غذائية مخفضة السعر أهمها الخبز والسكر والأرز والزيت.
ويحصل الفرد الواحد في الأسر التي تمتلك بطاقة تموينية على سلع بقيمة 50 جنيها مصريا (ثلاثة دولارات تقريبا).
وبدأت الحكومة المصرية الشهر الجاري توزيع بعض السلع التموينية الرئيسية بأسعار مخفضة لحاملي بطاقات الدعم بنسب تصل إلى 10 في المئة في المتوسط.
وقالت إن هذه الخطوة تمتد لمدة شهر ونصف، وذلك بعد ثلاثة أعوام من تعويم الجنيه المصري الذي تضاعف سعره أمام الدولار.