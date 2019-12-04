مباراة سلطنة عمان والسعودية
مباراة سلطنة عمان والسعودية
حياتنا

هل ستتم إعادة مباراة عُمان والسعودية بسبب إشراك “الأخضر” لاعباً موقوفاً من الفيفا؟؟

كتب وطن
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تداول مغرّدون بمواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن احتمال إعادة مباراة منتخبي والسعودية ببطولة خليجي24 والتي جرت الإثنين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وزعم متداولو تلك الأنباء أن سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم يطالب بإعادة مباراة والمنتخب العماني، بسبب إشراك لاعبا موقوفا من الفيفا في المباراة هو ” سالم الدوسري”.

غير أنّ مصدراً مسؤولاً في الاتحاد العماني لكرة القدم نفى صحّة تلك الأنباء.

وودع المنتخب العماني حامل اللقب البطولة من الدور الأول بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط عقب الخسارة من السعودية، وفوز البحرين على .

ويلتقي المنتخب السعودي مع المنتخب القطري صاحب الأرض في الدور قبل النهائي غداً الخميس.

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