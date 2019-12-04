هل ستتم إعادة مباراة عُمان والسعودية بسبب إشراك “الأخضر” لاعباً موقوفاً من الفيفا؟؟

تداول مغرّدون بمواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن احتمال إعادة مباراة منتخبي سلطنة عمان والسعودية ببطولة خليجي24 والتي جرت الإثنين في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.

وزعم متداولو تلك الأنباء أن سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم يطالب بإعادة مباراة السعودية والمنتخب العماني، بسبب إشراك السعودية لاعبا موقوفا من الفيفا في المباراة هو ” سالم الدوسري”.

غير أنّ مصدراً مسؤولاً في الاتحاد العماني لكرة القدم نفى صحّة تلك الأنباء.

وودع المنتخب العماني حامل اللقب البطولة من الدور الأول بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط عقب الخسارة من السعودية، وفوز البحرين على الكويت.

ويلتقي المنتخب السعودي مع المنتخب القطري صاحب الأرض في الدور قبل النهائي غداً الخميس.