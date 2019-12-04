بعد حصولها على تذكرة “vip”.. “شاهد” هذا ما فعلته حليمة بولند في مدرجات استاد خليفة بالدوحة وأثار جدلا واسعا

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجة جدل واسعة على مواقع التواصل، بعد نشرها مقطع مصور لها من داخل استاد خليفة الدولي بالدوحة أثناء مباراة قطر والإمارات الماضية والتي أسفرت عن فوز المنتخب القطري وتأهله للدور نصف النهائي برباعية ساحقة في شباك المنتخب الإماراتي.

وظهرت “بولند” في المقطع الذي نشرته على حساباتها بمواقع التواصل، وهي تشجع منتخب الإمارات ضد قطر ما أثار حفيظة النشطاء القطريين خاصة بعد منحها تذكرة “vip” لحضور المباراة.

تم منحها تذكرة VIP لحضور مباريات كأس الخليج وفي الأخير شجعت دولة الصهاينه في عقر دارنا !!! #استفزاز



الشرهه مب عليك ، على الي عطاك تذكره دخول .



اذا اهو رجال يمنشن اسمه ويقول انا عطيتها . @QFA #خليجي_24 #السعودية_قطر #كاس_الخليج_24 pic.twitter.com/LMwT1vzCZl — Eng. Saleh ALDosari (@aldosari_eng) December 4, 2019

وتساءل النشطاء عن الشخص الذي منح بولند هذه التذكرة الخاصة وسخر آخرون منها بقولهم “إنها نحس على الفريق الذي تشجعه وأدت لخسارته”.

وجها نحس على الامارات والكويت كل مباراة تشجعها يخسر الفريق 😂🤣😂🤣😂نافست الجسمي😂🤣😂🤣😂🇶🇦 — Lolwa alabdulla (@lolwa_alabdulla) December 4, 2019

مانبغيها اتشجعنا ذي كلش ولا نتشرف فيها ، ولكن من باب الذوق انها ماتشجع منتخب نكرهه واهي داخله بكرم أحد الخرفان بتذكرة VIP . — Eng. Saleh ALDosari (@aldosari_eng) December 4, 2019

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وكان قد خسر المنتخب الإماراتي أمام نظيره القطري برباعية مقابل هدفين، في ختام مباريات الفريقين بدور المجموعات من “حليجي 24″، ليودع البطولة من الدور الأول.