بعد حصولها على تذكرة “vip”.. “شاهد” هذا ما فعلته حليمة بولند في مدرجات استاد خليفة بالدوحة وأثار جدلا واسعا

أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند موجة جدل واسعة على مواقع التواصل، بعد نشرها مقطع مصور لها من داخل استاد خليفة الدولي بالدوحة أثناء مباراة قطر والإمارات الماضية والتي أسفرت عن فوز المنتخب القطري وتأهله للدور نصف النهائي برباعية ساحقة في شباك المنتخب الإماراتي.
وظهرت “بولند” في المقطع الذي نشرته على حساباتها بمواقع التواصل، وهي تشجع منتخب الإمارات ضد قطر ما أثار حفيظة النشطاء القطريين خاصة بعد منحها تذكرة “vip” لحضور المباراة.
وتساءل النشطاء عن الشخص الذي منح بولند هذه التذكرة الخاصة وسخر آخرون منها بقولهم “إنها نحس على الفريق الذي تشجعه وأدت لخسارته”.
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وكان قد خسر المنتخب الإماراتي أمام نظيره القطري برباعية مقابل هدفين، في ختام مباريات الفريقين بدور المجموعات من “حليجي 24″، ليودع البطولة من الدور الأول.