“شاهد” نجل أشهر تاجر كوكايين في العالم يوجّه هذه الرسالة للكويتيين قبل مغادرته الكويت

بعث الكولومبي خوان بابلو إسكوبار نجل أشهر تاجر كوكايين في العالم برسالة “حب” للكويت وأهلها، واصفاً الشعب الكويتي بـ”الودود والمتعلم بشكل جيد”.

خوان بابلو إسكوبار بالزي الكويتي

وقال “خوان” من مطار الكويت، وقبيل مغادرته أرضها: “تم الاحتفاء بي في الكويت، وشعرت أنني مرحب بي، واستمتعت بزيارتي للكويت ذلك البلد الجميل”.

خوان، المهندس المعماري والكاتب الذي تجاوز عقده الرابع بعامين، غادر الكويت، لكنه تمنى زيارتها العام المقبل بعد أن قام بتصوير فيديو وبثه عبّر فيه عن حبه للكويت.وفق “الراي”

وكان بابلو إسكوبار الملقب بـ “ملك المخدرات”، كونه أحد أشهر تجار المخدرات في العالم قد توفي في العام 1993، فيما رفض ابنه خوان اتباع طريق والده، وشرع في زيارة عدد من دول العالم لإرسال رسالة سلام ومصالحة لجميع أنحاء العالم.

خوان ووالده “بابلو إسكوبار”

ويقول خوان عن والده: “بالنسبة إليّ، كان والداً عظيماً ولدي آلاف الخطابات التي أرسلها لي يعطيني فيها النصيحة والتشجيع لأتعلم وأكون شخصاً صالحاً وأبتعد عن المخدرات”.

لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/35oWbv8