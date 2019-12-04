بعد فضيحة “السندباد” الإماراتي.. مغرد إماراتي يشطح إلى ما هو أبعد: المغول هجموا على المكتبة الإماراتية برأس الخيمة

لم تمضي أيام على السخرية الواسعة التي انتابت الإماراتيين وحكامهم بعد إدعاء مواطن إماراتي في فيديو انتشر على تويتر أن “السندباد” ـ الشخصية الأسطورية ـ أصله إماراتي من العين، حتى خرج مغرد إماراتي آخر اليومخ ليشطح إلى ما هو أبعد من ذلك ويزعم أن الإمارات كانت موجودة أيام المغول وتم اجتياحها بواسطتهم.

المغرد الإماراتي “منصور خلفان” زعم في تغريدته التي رصدتها (وطن) وأثارت سخرية واسعة، أنه لما اجتاح المغول والتتار بلاد العرب اول شيء فعلوه هجموا على المكتبة الاماراتية في رأس الخيمة.

لما اجتاح المغول والتتار بلاد العرب اول شيء عملوه هجموا على المكتبة الاماراتية في رأس الخيمة واحرقوا كل الكتب التاريخية التي توثق تاريخ حضارة الامارات الممتدة ل ١٢٥ الف سنة من اجل طمس هوية العرب والآن سنعيد كتابة التاريخ #تاريخ_الإمارات — منصور خلفان (@mansorkhalfan1) December 4, 2019

وتابعك”وأحرقوا كل الكتب التاريخية التي توثق تاريخ حضارة الامارات الممتدة ل ١٢٥ الف سنة من اجل طمس هوية العرب والآن سنعيد كتابة التاريخ”

وأمطرت الردود الساخرة تغريدة المغرد الإماراتي، وكتب أحد المعلقين:”انا كنت مفكر ضاحي طفرة من العيلة العمى طلعت العيلة كلها مصيفة ع الاخر ومأجرة طوابقها العلوية لابليس شخصيا”

انا كنت مفكر ضاهي طفرة من العيلة

العمى طلعت العيلة كلها مصيفة ع الاخر

ومأجرة طوابقها العلوية لابليس شخصيا

للعلم راس الخيمة المقصود منها بغداد لاني كانت بغداد منطبقة على راس الخيمة هندسيا في ذاك التوقيت

حسب الشيخ الخماراتي اللي تكلم عن ثبات الارض — 🔴 ABO ZAIN (الراااااصد)🔭 (@AboZainHazim) December 4, 2019

وتابع موضحا كذب المغرد الإماراتي:”للعلم راس الخيمة المقصود منها بغداد لانها كانت بغداد منطبقة على راس الخيمة هندسيا في ذاك التوقيت، حسب الشيخ الخماراتي اللي تكلم عن ثبات الارض”

ودون آخر ساخرا:”شيك على سندباد اخوي اتوقع يوم نزل الامارات خذ نسخه”

شيك على سندباد اخوي اتوقع يوم نزل الامارات خذ نسخه — بو جبر QTR (@hamadal57404824) December 4, 2019

وكتب ثالث في تعليق لاذع:”الكلام صحيح وموثق وحسب كلام المؤرخين سكن التتار في برج خليفه الدور التاسع”

الكلام صحيح وموثق وحسب كلام المؤرخين سكن التتار في برج خليفه الدور التاسع — Wiseman (@Usa4us2) December 4, 2019

وفي أكتوبر الماضي سخر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من إعلان دولة الإمارات اكتشاف لؤلؤة عمرها 8 آلاف عام في الموقع الأثري في جزيرة مروح قبالة سواحل أبوظبي.

يشار إلى أنه في سبتمبر 2018 سخر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من إعلان دولة الإمارات اكتشاف أقدم مسجد في أبوظبي بمدينة العين والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام مضت بحسب مزاعم دائرة الثقافة والسياحة.

ونقلت الدائرة أن علماء الآثار بها قد اكتشفوا الآثار الإسلامية الجديدة بالقرب من موقع بناء مسجد الشيخ خليفة في العين وهي تتضمن عدة أفلاج وثلاثة أبنية عل الأقل والأكثر أهمية مسجد يعود إلى الفترة الذهبية المبكرة من العهد الإسلامي في فترة الخلافة العباسية قبل نحو ألف عام.

ومؤخراً، كثفت دولة الإمارات اهتمامها بالآثار، لدرجة أنها باتت تشتري آثاراً مسروقة جمعتها في متحف لوفر أبوظبي، كشفت الصحافة العالمية النقاب عنها.