معارض إماراتي يمسح الأرض بكرامة وسيم يوسف ويذكره بـ”أصله الأردني”: انت مثل الحذاء ترمى للاستهلاك فقط

اثار المعارض الاماراتي، حمد الشامسي، غضب خطيب مسجد الشيخ زايد، وسيم يوسف المعروف بـ”طبال عيال زايد”، بعدما قلب عليه المواجع وذكره بأصله الاردني الذي تخلى عنه مقابل الجنسية الإماراتية- كما هو معروف.

وكتب الشامسي في تغريدة رصدتها “وطن” تغريدة سخر فيها من وسيم يوسف قائلاً له :” في السنوات الأخيرة أخذت الاحتفالات باليوم الوطني الاماراتي الطابع القبلي و هذا شيء مستنكر ويتنافى مع مواصفات الدولة الوطنية لكن مو كاسر خاطري إلا وسيم يوسف، مع أي قبيلة بيحتفل ؟! “.

في السنوات الأخيرة أخذت الاحتفالات باليوم الوطني الاماراتي الطابع القبلي و هذا شيء مستنكر ويتنافى مع مواصفات الدولة الوطنية لكن مب كاسر خاطري إلا @waseem_yousef ، مع أي قبيلة بيحتفل ؟! — حمد الشامسي (@ALshamsi789) December 3, 2019

وأثارت هذه التغريدة غضب وسيم يوسف الذي خلع عباءته لإثبات ولائه لعيال زايد في مشهد أثار سخرية واسعة ورد على الشامسي قائلاً :” أنا لا أملك قبيلة في #الإمارات .. لكن قبيلتي #الإمارات و وطن الإمارات .. أما أنت فتملك قبيلة لكن قبيلتك تبرأت منك لأنك خائن لوطنك .. أما أنا فـ قبيلتي #الإمارات وكل قبائل #الإمارات هم أهلي “.

أنا لا أملك قبيلة في #الإمارات ..

لكن قبيلتي #الإمارات و وطن الإمارات ..

أما أنت فتملك قبيلة لكن قبيلتك تبرأت منك لأنك خائن لوطنك ..

أما أنا فـ قبيلتي #الإمارات وكل قبائل #الإمارات هم أهلي .. https://t.co/dksg1TucCe — أخوكم د. وسيم يوسف 🇦🇪 (@waseem_yousef) December 3, 2019

وهنا عاد الشامسي لتذكير وسيم يوسف بأصله وهو الامر الذي استفزه جداً قائلاً له :” إللي ينسى أصله ما له أصل يا وسيم افتخر ببلدك حتى يكون لك قدر عند الناس، إنت اليوم تدَّعي إنك “إماراتي” بعد ما كنت تفتخر إنك من دولة ثانية وغداً للي يدفع لك أكثر .. إنت مثل الحذاء والكرامة للمتابعين، ترمى بعد الاستهلاك والسلام “.

إللي ينسى أصله ما له أصل يا وسيم افتخر ببلدك حتى يكون لك قدر عند الناس



إنت اليوم تدَّعي إنك "إماراتي" بعد ما كنت تفتخر إنك من دولة ثانية وغداً للي يدفع لك أكثر .. إنت مثل الحذاء والكرامة للمتابعين، ترمى بعد الاستهلاك والسلام https://t.co/us3VwoEyZO — حمد الشامسي (@ALshamsi789) December 3, 2019

ورد وسيم يوسف مكسور الخاطر على ما قاله الشامسي بحقه قائلاً له :” لم أنكر في يوم من الأيام أصلي فأنا ولدت وترعرت في #الأردن وأفتخر بدمائي الهاشمية وكذلك أعتز بجنسيتي الإماراتية و روحي ودمي فداها، لكنك ولدت وتعلمت في الإمارات وتوليت المناصب وأكلت من خيرها ثم خنتها وغدرت بها، وهربت طريداً خائناً منها، فالفرق واضح جداً بيننا فلا تجادل “.

لم أنكر في يوم من الأيام أصلي فأنا ولدت وترعرت في #الأردن وأفتخر بدمائي الهاشمية وكذلك أعتز بجنسيتي الإماراتية و روحي ودمي فداها، لكنك ولدت وتعلمت في الإمارات وتوليت المناصب وأكلت من خيرها ثم خنتها وغدرت بها، وهربت طريداً خائناً منها، فالفرق واضح جداً بيننا فلا تجادل https://t.co/fs2qdtAUC9 — أخوكم د. وسيم يوسف 🇦🇪 (@waseem_yousef) December 3, 2019

وبعد أن مسح الشامسي، الأرض بكرامة وسيم يوسف، سارع طبال عيال زايد إلى تدشين هاشتاج حمل وسم ” #قبيلتي_الإمارات في محاولة منه لاثبات ولائه للامارات وكسب تأييد المطبلين من الاماراتيين إلى جانبه وهو معروف عنه داعية التطبيل لعيال زايد.