حلا نورة تتعرض للتحرش
حلا نورة تتعرض للتحرش
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شاهد| فنانة كويتية شهيرة تتعرّض للتحرش الجنسي من “شيطان نجس”!

كتب وطن
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كشفت فنانة كويتية عن تعرّضها للتحرش الجنسي والابتزاز، وأنّها لجأت للقضاء وحرّكت دعوى قضائية.

ونشرت الفنانة الكويتية عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة كتبت فيها:” بنات لا تسكتون عن حقكم من أشباه الرجال المتحرشين واللي يهددون بالذات المرأة المتزوجة ويبي يهدم بيتها مع زوجها أي بنت، أي أم، أي زوجة، أو أي بنت مقبلة على الزواج لا تسمحون لهم يعيشون الدور والقوة عليكن أشباه الرجال اللي يتعرض لكم بالتحرش”.

وتابعت :”ترا قانون المرأة حافظ حقوقها بالكامل وفي السوشال ميديا تقدرون تخلوها قضية رأي عام وصدقوني اللي يهدد جبان وما يسوى شيء واللي يهدد بالذات بنت متزوجة هذا شيطان نجس ومو رجل وحرام يعيش وتسكتون عنه عشان لا يتمادى ويستمر في تهديدات لكل بنات الأوادم اللي يتعرض لهم”.

واختتمت حديثها قائلةً: “بس ما أقدر أقول شيء أكثر وقريب بصارحكم وأقولكم كل اللي صار معاي وحسبي الله ونعم الوكيل، والمحامي حسين بن شيبه تصرف بالموضوع بسرعة شكرًا له”.

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