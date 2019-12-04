متعب بن عبدالعزيز
متعب بن عبدالعزيز
Imageالهدهد

“شاهد” الصورة الأخيرة للأمير متعب بن عبدالعزيز تشعل مواقع التواصل.. وهذه قصة صلاته الأولى والأخيرة

كتب وطن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في بصورة نشرها الإعلامي أحمد السهلي للأمير الراحل ، مشيراً إلى أنها آخر صورة له قبل أن يدخل المستشفى ويعلن نبأ وفاته .

وروى “السهلي” قصة الصورة حيث قال إن بنى جامع في مكة لوالدته وبعد فترة رأى والده في المنام وكأنه يعتب عليه.

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أخر صور لسمو سيدي متعب بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى ولها قصه .. . . بنا الأمير متعب بن عبدالعزيز جامع في مكه لوالدته وبعد فتره رأى والده في المنام وكأنه عتبان عليه فسال المشايخ وقالوا له ماذا عملت لوالدتك فقال لهم انه بنا لها جامع فقالوا له ابن لوالدك جامع أيضاً، وبنا جامع الملك عبدالعزيز في مكه وصلى فيه اول صلاة جمعه في هذا الجامع وكانت اخر جمعه يصليها المرحوم لان بعدها دخل المستشفى وهذه الصوره (( اخر صوره أخذت) للأمير متعب بن عبدالعزيز يرحمه الله وأسكنه فسيح جناته

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وأضاف: ” ذهب الأمير متعب للشيوخ وسألهم عن تفسير الحلم وقالوا له ماذا عملت لوالدتك فقال لهم أنه قام ببناء جامع لها فقالوا له ابن لوالدك جامع أيضاً”.

وتابع السهلي :” وقام الأمير متعب ببناء جامع الملك عبدالعزيز في مكة ، وصلى فيه أول صلاة جمعة في هذا الجامع وكانت آخر جمعة يصليها المرحوم لأن بعدها دخل المستشفى وهذه الصورة ( آخر صورة التقطت ) للأمير متعب بن عبدالعزيز يرحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، الإثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.

ونعى الديوان الملكي الأمير متعب (مواليد 1931)، وهو أحد أبناء الملك المؤسس للمملكة عبدالعزيز آل سعود.

وكان الأمير الراحل عضوا في هيئة البيعة، المعنية باختيار الملك وولي العهد، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، وفق إعلام محلي.

وتولى الأمير متعب، خلال مسيرته الممتدة نحو 54 عاما، منصب أمير مكة المكرمة عام 1955، ثم حقائب 3 وزارات هي: الأشغال العامة والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والمياه والكهرباء، في وزارات سعودية سابقة.

ومنذ عام 2009، ابتعد الأمير الراحل عن المناصب الرسمية.

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