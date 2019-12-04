“شاهد” الصورة الأخيرة للأمير متعب بن عبدالعزيز تشعل مواقع التواصل.. وهذه قصة صلاته الأولى والأخيرة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بصورة نشرها الإعلامي أحمد السهلي للأمير الراحل متعب بن عبدالعزيز ، مشيراً إلى أنها آخر صورة له قبل أن يدخل المستشفى ويعلن نبأ وفاته .

وروى “السهلي” قصة الصورة حيث قال إن الأمير متعب بن عبدالعزيز بنى جامع في مكة لوالدته وبعد فترة رأى والده في المنام وكأنه يعتب عليه.

وأضاف: ” ذهب الأمير متعب للشيوخ وسألهم عن تفسير الحلم وقالوا له ماذا عملت لوالدتك فقال لهم أنه قام ببناء جامع لها فقالوا له ابن لوالدك جامع أيضاً”.

وتابع السهلي :” وقام الأمير متعب ببناء جامع الملك عبدالعزيز في مكة ، وصلى فيه أول صلاة جمعة في هذا الجامع وكانت آخر جمعة يصليها المرحوم لأن بعدها دخل المستشفى وهذه الصورة ( آخر صورة التقطت ) للأمير متعب بن عبدالعزيز يرحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

توفي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، الإثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.

ونعى الديوان الملكي الأمير متعب (مواليد 1931)، وهو أحد أبناء الملك المؤسس للمملكة عبدالعزيز آل سعود.

وكان الأمير الراحل عضوا في هيئة البيعة، المعنية باختيار الملك وولي العهد، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، وفق إعلام محلي.

وتولى الأمير متعب، خلال مسيرته الممتدة نحو 54 عاما، منصب أمير مكة المكرمة عام 1955، ثم حقائب 3 وزارات هي: الأشغال العامة والإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والمياه والكهرباء، في وزارات سعودية سابقة.

ومنذ عام 2009، ابتعد الأمير الراحل عن المناصب الرسمية.