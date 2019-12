“شاهد” الصورة الأخيرة للأمير متعب بن عبدالعزيز تشعل مواقع التواصل.. وهذه قصة صلاته الأولى والأخيرة

View this post on Instagram

أخر صور لسمو سيدي متعب بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى ولها قصه .. . . بنا الأمير متعب بن عبدالعزيز جامع في مكه لوالدته وبعد فتره رأى والده في المنام وكأنه عتبان عليه فسال المشايخ وقالوا له ماذا عملت لوالدتك فقال لهم انه بنا لها جامع فقالوا له ابن لوالدك جامع أيضاً، وبنا جامع الملك عبدالعزيز في مكه وصلى فيه اول صلاة جمعه في هذا الجامع وكانت اخر جمعه يصليها المرحوم لان بعدها دخل المستشفى وهذه الصوره (( اخر صوره أخذت) للأمير متعب بن عبدالعزيز يرحمه الله وأسكنه فسيح جناته