شعبان عبدالرحيم
شعبان عبدالرحيم
حياتنا

شهرته أغنية “أنا بكره إسرائيل”.. وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم وهذا أخر ما قاله لوسائل الاعلام

كتب وطن
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أعلن في العاصمة المصرية، ، عن وفاة الفنان الشعبي “”، وذلك في مستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 عاما.

مصدر من داخل المستشفى أبلغ “صدى البلد” أن حالة شعبان عبدالرحيم “تدهورت” فجر اليوم، الامر الذي استدعى نقله إلى غرفة العناية المركزة ثم توفى بعدها.

وكان ظهر شعبان عبدالرحيم، على كرسي خلال حفله بموسم ، ما أثار قلق جمهوره على حالته الصحية.

فيما أوضح الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل ، مؤكدا أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.

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والفنان شعبان عبدالرحيم من مواليد 1957، اشتهر بعدد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وقتها أبرزها “أنا بكره إسرائيل”، “هبطل السجاير”، وغيرها.

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