ضاحي خلفان جن جنونه لهزيمة الإمارات أمام قطر.. وهكذا حاول تبرير الخسارة الثقيلة

عبر نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان عن غضبه الشديد من منتخب بلاده الإمارات بعد خسارته الثقيلة أمام قطر في مباراة أمس ضمن بطولة كأس الخليج “خليجي24″، والتي أسفرت عن إقصاء الإمارات من الدور الأول للبطولة.

وفي محاولة منه لتبرير الهزيمة الثقيلة للمنتخب الإماراتي، قال “خلفان” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن): ””الحقيقة التي ينبغي ان يتنبه لها كل من يعلق على منتخب الامارات في الدورة الرابعة والعشرين لبطولة دول مجلس التعاون هي ان المنتخب لم يكن حتى قبل البطولة بأسابيع سيشارك فيها جاءت المشاركة لاعتبارات أخرى وليست للمنافسة”.

الحقيقة التي ينبغي ان يتنبه لها كل من يعلق على منتخب الامارات في الدورة الرابعة والعشرين لبطولة دول مجلس التعاون هي ان المنتخب لم يكن حتى قبل البطولة باسابيع سيشارك فيها..جاءت المشاركة لإعتبارات أخرى وليست للمنافسة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 3, 2019

وأضاف منتقدا أداء المنتخب الإماراتي: “نحن عموما بعد 48 عاما من التقدم والازدهار ..كل شئ تطور أداؤه عندنا إلا كرة القدم ”

نحن عموما بعد 48عاما من التقدم والازدهار ..كل شئ تطور أداؤه عندنا إلا كرة القدم … — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 3, 2019

وتابع خلفان قائلا إن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لا يتحمل المسؤولية وحده، مشيرا إلى أن القضية مرهونة بـ”التخطيط الاستراتيجي للرياضة بشكل عام”.

القضية ليست مرهونة برئاسة الاتحاد لكرة القدم بقدر ما هي مرهونة بالتخطيط الاستراتيجي للرياضة عموما. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 3, 2019

وكان قد خسر المنتخب الإماراتي أمام نظيره القطري برباعية مقابل هدفين، في ختام مباريات الفريقين بدور المجموعات من “حليجي 24″، ليودع البطولة من الدور الأول.