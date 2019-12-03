إحداهما استلقت على السرير وتبادلت حركات مثيرة مع زميلها.. “شاهد” وصلة رقص مثيرة لطبيبتين بمستشفى تونسي

بعد ضجة كبيرة أحدثها الفيديو فتحت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، تحقيقًا في حادثة إقدام عدد من الأطباء بأحد أكبر مستشفيات العاصمة تونس، على استهلاك مواد مخدرة والرقص واللهو خلال مباشرتهم عملهم؛ ما أثار استياءً واسعًا وصدمة لدى الرأي العام.

وقالت المفتشية العامة في وزارة الصحة، إنها فتحت تحقيقًا داخليًا في حق 3 أطباء في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة، وإنه تم توجيه دعوات رسمية للأطباء المعنيين للتحقيق معهم؛ وذلك على خلفية رواج مقطع الفيديو.

وأكّد المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الصحة العمومية، شكري النفطي، فتح تحقيق إداري بحق الأطباء الثلاثة، الذين أشار إلى أنهم يعملون في مستشفى شارل نيكول، لكنه قال إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بإيقافهم عن العمل.

وأوضح النفطي، أنه سيتم اتخاذ إجراءات إدارية بشأنهم بناءً على نتائج التحقيق الداخلي.